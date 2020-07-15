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    «Ман Сити» быстро оформит комфортное преимущество

    «Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч АПЛ 15 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Борнмут»
    Рахим Стерлинг
    В 36 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Борнмут». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 15 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Борнмут».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Июля 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 20:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    Коэффициенты на матч
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  • 17.00
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    «Манчестер Сити»

    Манчестерский клуб надежно закрепил за собой второе место в таблице, набрав 72 очка. За три тура до конца чемпионата никто из конкурентов не сможет подобраться к этой позиции.

    В ходе двух матчей после рестарта сезона «горожане» разгромили «Арсенал» (3:0), а также разнесли «Бернли» (5:0).

    Позже «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Челси» (1:2), а в Кубке Англии он прошел «Ньюкасл» (2:1). В 32-м туре команда Хосепа Гвардиолы прихлопнула «Ливерпуль» (4:0).

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    Очередным поражением в чемпионате закончился матч «Манчестер Сити» с «Саутгемптоном» (0:1), но в двух недавних встречах «горожане» разбили «Ньюкасл» и «Брайтон» с одинаковым счетом — 5:0.

    «Борнмут»

    В турнирной таблице чемпионата клуб из одноименного города занимает 18 место с 31 баллом. Для выхода из красной зоны ему нужно отыграть 3 очка разницы.

    Возобновление сезона для «Борнмута» получилось провальным. Команда Эдди Хау потерпела поражение в четырех матчах кряду, пропустив 12 голов.

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    • В этих играх «вишни» уступили «Кристал Пэлас» (0:2), «Вулверхэмптону» (0:1), «Ньюкаслу» (1:4) и «Манчестер Юнайтед» (2:5).

    Первые очки после рестарта сезона «Борнмут» начал набирать в двух недавних турах. Сперва коллектив Эдди Хау расписал мировую с «Тоттенхэмом» (0:0), а затем разнес «Лестер» (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.14, на ничью — 9.40, а на победу «Борнмута» — 20.0.

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    В первом круге «горожане» обыграли соперников со счетом 3:1. Сейчас же «Ман Сити» не имеет турнирной мотивации, но находится в прекрасной форме.

    Наши прогноз и ставка — победа «Манчестер Сити» в первом тайме с форой-1 за 1.90. 0

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    «Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч АПЛ 15 июля 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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