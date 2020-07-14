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    Матч «Бенфики» может получиться результативным

    «Бенфика» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки на матч чемпионата Португалии 14 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Витория Гимарайнш»
    Бруну Лаже
    В 32-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» будет принимать «Виторию Гимарайнш». Матч пройдет в Лиссабоне 14 июля. Начало — в 23:30 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Витория Гимарайнш».
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    Футбол. Португалия. Примера 14 Июля 2020 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 23:30 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
  • Гимарайнш
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
    •

    «Бенфика»

    «Бенфика» к этому моменту по сути выбыла из борьбы за чемпионство. Лиссабонские «орлы» после 31 тура набрали 68 очков и на 8 очков отстают от «Порту». В то же время второе место у «Бенфики» в безопасности — 9 очков перевеса над «Спортингом».

    После возобновления сезона «Бенфика» смогла выиграть лишь дважды в семи матчах при трех ничьих и двух поражениях.

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    В предыдущих трех турах «Бенфика» уступила «Маритиму» (0:2), обыграла «Боавишту» (3:1) и сыграла вничью с «Фамаликаном» (1:1).

    У «Бенфики» 63 забитых гола и 25 пропущенных — вторая лучшая разница мячей в лиге.

    «Витория Гимарайнш»

    «Витория Гимарайнш» после 31 тура занимает в турнирной таблице седьмое место. У команды в активе 46 набранных очков.

    После возобновления сезона у «Витории Гимарайнш» две победы, три ничьи и два поражения.

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    В трех последних турах команда обыграла «Виторию Сетубал» — 2:0, «Портимоненсе» — 1:0 и уступила «Жил Висенте» — 1:2.

    «Витория Гимарайнш» — четвертая команда лиги по разнице забитых и пропущенных мячей. У команды забито 50 голов, а пропущено 34.

    Прогноз

    На победу «Бенфики» дается коэффициент 1,62, на ничью — 3,90, а на победу «Витории Гимарайнш» — 5,60.

    Во встрече этих команд в первом круге «Бенфика» одержала победу со счетом 1:0.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,83. 0

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