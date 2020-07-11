«Брешия» — «Рома». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 11 июля 2020 года

В 32-м туре Серии А «Брешия» будет принимать «Рому». Матч пройдет на стадионе «Марио Ригамонти» 11 июля. Начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Брешия» — «Рома».

«Брешия»

«Брешия» провела пять матчей после паузы в сезоне. В них команда одержала одну победу, два раза сыграла вничью и дважды проиграла.

В двух предыдущих турах «Брешия» обыграла «Верону» (2:0), а затем уступила «Торино» (1:3).

В таблице Серии А «Брешия» располагается на 19-й позиции. У команды в активе 21 очко и она на 7 очков отстает от спасительной 17-й строчки.

У «Брешии» худшая в лиге разница забитых и пропущенных мячей наряду со СПАЛом (минус 33) — 28 забито, а 61 пропущен.

«Рома»

После возобновления сезона «Рома» провела пять матчей, в которых одержала две победы при трех поражениях. Ни в одной из этих игр не было забито больше трех мячей.

В двух последних турах «Рома» сперва уступила «Наполи» (1:2), а затем обыграла «Парму» (2:1).

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В таблице Серии А «Рома» занимает пятое место. Римляне уже потеряли реальные шансы на выход в Лигу чемпионов, но еще не гарантировали себе Лигу Европы — пятую строчку предстоит отстаивать. У «Ромы» — 51 очко, как и у «Наполи», а у «Милана» — 49.

«Рома» — пятая в лиге и по разнице забитых-пропущенных — плюс 13. У римлян 56 голов забито, а 43 пропущено.

Прогноз

На победу «Брешии» букмекеры выставили коэффициент 6,85, на ничью — 4,82, а на победу «Ромы» — 1,51.

В рамках первого круга «Рома» разгромила «Брешию» со счетом 3:0.

Прогноз на матч — «Рома» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,91. 0