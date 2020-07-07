ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Баварии» с трофеем«Бавария» творит историю. Мюнхенцы нацелились на еще один требл Роналду и Дибала снова принесли победу «Юве»Роналду и Дибала наладили голливудскую химию «Спартак» — «Тамбов»Не в VAR дело. «Спартак» — середняк, который умудрился проиграть аутсайдеру
  • 22:27
    • «Зенит» выиграл у «Краснодара» и оформил чемпионство
  • 20:32
    • «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» на «Энфилде»
  • 23:19
    • Семак: Спасибо ребятам, при сложном первом тайме мы сумели вернуться в игру
  • 22:55
    • «Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»
  • 21:03
    • Агент Манджукича прокомментировал информацию об интересе «Локомотива»
  • 20:53
    • «Алавес» уволил главного тренера после пяти поражений подряд
  • 20:27
    • Гол Макарова принес «Рубину» победу над «Оренбургом»
    Все новости спорта

    Пройдет ли «Легия» «Краковию» в полуфинале Кубка?

    «Краковия» — «Легия». Прогноз (к. 1.86), ставки и онлайн матча Кубка Польши 7 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Легия
    Прогноз и ставки на «Краковия» — «Легия»
    Матеуш Ветеска и Сандро Куленович
    В полуфинале Кубка Польши «Краковия» будет принимать «Легию». Игра пройдет на стадионе «МКС Краковия» 7 июля. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Краковия» — «Легия».

    «Краковия»

    Футбольный клуб из Кракова в текущем сезоне впервые сыграл в Кубке страны 25 сентября. В рамках 1/32 финала он одержал верх над «Ягеллонией» (4:2).

    В следующем раунде «Краковия» в непростом матче победила «Бытовию» Бытов в дополнительное время (3:2).

    На стадии 1/8 «полосатые» прошли «Ракув» в серии пенальти (0:0, 4:1), а в четвертьфинале команда Яцека Зелинского одержала верх над «Тыхы 71» в овертайме (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    В последних двух матчах плей-офф чемпионата «Краковия» идет без поражений. 29 июня она победила «Погонь» Щецин (2:1), а в первой июльской встрече клуб из Кракова прихлопнул «Лехию» Гданьск (3:0).

    «Легия»

    На стадии 1/32 финала Кубка Польши коллектив из Варшавы легко прошел клуб «Пуща» (2:0), после чего команда одержала верх над «Видзевом» (3:2).

  • Сыт по горло. Почему капитану «Барселоны» надоел нынешний клуб
  • Вновь появилась информация о возможном уходе Лионеля Месси
  • 04/07/2020

    • В раунде 1/8 «Легия» всухую переиграла «Гурник» Ленчна (2:0), а в четвертьфинале «армейцы» разобрались с командой «Медзь» Легница (2:1).

    В регулярном первенстве «легионеры» последний раз выигрывали 21 июня. Тогда подопечные Александара Вуковича одолели «Шленск» Вроцлав (2:0).

    В следующих поединках плей-офф чемпионата «Легия» разбежалась миром с «Ягеллонией» (0:0) и «Пяст» Гливице (2:1), а также потерпела поражение от «Леха» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Краковии» в полуфинале Кубка Польши букмекеры дают коэффициент 4.20, на ничью — 3.60, а на победу «Легии» — 1.86.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    На данном этапе сезона «Легия» уверенно лидирует в чемпионате и имеет хорошие шансы на попадание в финал Кубка. Скорее всего, «армейцы» подтвердят статус фаворита в матче с клубом, который против топов играет не очень убедительно.

    Наши прогноз и ставка — победа «Легии» за 1.86.

    Онлайн

    Следить за прямой трансляцией онлайн можно по ссылке тут. Там же — подробный прематч со статистикой команд. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Порту — Белененсеш
  • Футбол
  • 05/07/2020 в 23:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Норрчепинг — Гетеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Леванте — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сарагоса — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Севилья — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.28
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Игорь Черевченко
  • Увольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
    • 19:09 02/07/2020     Никола Влашич
  • Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка
    • 00:56 01/07/2020     ЦСКА
  • Чалова прорвало в Грозном. ЦСКА уничтожил «Ахмат» и вернулся в борьбу за Лигу чемпионов
    • Вчера в 01:58
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Краковия» — «Легия». Прогноз (к. 1.86), ставки и онлайн матча Кубка Польши 7 июля 2020 года. Прогноз на «Краковия» — «Легия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры