«Краковия» — «Легия». Прогноз (к. 1.86), ставки и онлайн матча Кубка Польши 7 июля 2020 года

В полуфинале Кубка Польши «Краковия» будет принимать «Легию». Игра пройдет на стадионе «МКС Краковия» 7 июля. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Краковия» — «Легия».

«Краковия»

Футбольный клуб из Кракова в текущем сезоне впервые сыграл в Кубке страны 25 сентября. В рамках 1/32 финала он одержал верх над «Ягеллонией» (4:2).

В следующем раунде «Краковия» в непростом матче победила «Бытовию» Бытов в дополнительное время (3:2).

На стадии 1/8 «полосатые» прошли «Ракув» в серии пенальти (0:0, 4:1), а в четвертьфинале команда Яцека Зелинского одержала верх над «Тыхы 71» в овертайме (2:1).

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В последних двух матчах плей-офф чемпионата «Краковия» идет без поражений. 29 июня она победила «Погонь» Щецин (2:1), а в первой июльской встрече клуб из Кракова прихлопнул «Лехию» Гданьск (3:0).

«Легия»

На стадии 1/32 финала Кубка Польши коллектив из Варшавы легко прошел клуб «Пуща» (2:0), после чего команда одержала верх над «Видзевом» (3:2).

В раунде 1/8 «Легия» всухую переиграла «Гурник» Ленчна (2:0), а в четвертьфинале «армейцы» разобрались с командой «Медзь» Легница (2:1).

В регулярном первенстве «легионеры» последний раз выигрывали 21 июня. Тогда подопечные Александара Вуковича одолели «Шленск» Вроцлав (2:0).

В следующих поединках плей-офф чемпионата «Легия» разбежалась миром с «Ягеллонией» (0:0) и «Пяст» Гливице (2:1), а также потерпела поражение от «Леха» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Краковии» в полуфинале Кубка Польши букмекеры дают коэффициент 4.20, на ничью — 3.60, а на победу «Легии» — 1.86.

На данном этапе сезона «Легия» уверенно лидирует в чемпионате и имеет хорошие шансы на попадание в финал Кубка. Скорее всего, «армейцы» подтвердят статус фаворита в матче с клубом, который против топов играет не очень убедительно.

Наши прогноз и ставка — победа «Легии» за 1.86.

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