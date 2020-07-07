ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Чемпионская стабильность. Победа «Зенита» в Краснодаре сняла все вопросы Без Фирмино «Ливерпуль» действовал неубедительно в атаке«Ливерпуль» должен беспокоить нынешний резерв команды Футболисты «Баварии» с трофеем«Бавария» творит историю. Мюнхенцы нацелились на еще один требл
  • 14:01
    • Федун может изменить полномочия Цорна
  • 13:48
    • «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с полузащитником
  • 13:20
    • Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ не будут перенесены на нейтральные стадионы
  • 11:36
    • У 11 игроков брестского «Динамо» выявлен коронавирус
  • 09:59
    • Возвращение Данни в «Зенит» зависит от здоровья его дочери
  • 22:27
    • «Зенит» выиграл у «Краснодара» и оформил чемпионство
  • 08:07
    • Семак уже восемь раз выигрывал чемпионат России
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Арсенал» побеждать?

    «Арсенал» — «Лестер». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Англии 7 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Лестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Лестер»
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Лестером». Встреча, которая пройде 7 июля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начнется в 22:15 по мск. Прогноз на «Арсенал» — «Лестер».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Июля 2020 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 22:15 Лестер Лестер
  • Лестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.32
  • X
  • 3.57
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
    •

    «Арсенал»

    После возобновления английского первенства, «Арсенал» сперва проиграл две игры подряд, поочередно уступив на выезде «Манчестер Сити» (0:3) и «Брайтону» (1:2).

    Но затем «канониры» только побеждали. В родных стенах им удалось одолеть «Норвич» (4:0), а на выезде «красно-белые» переиграли «Саутгемптон» (2:0) и «Вулверхэмптон» (2:0) в рамках чемпионат, а также «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в Кубке Англии.

    Благодаря выигрышной серии лондонский коллектив поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ, проигрывая шесть очков пятой позиции.

  • Рекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа
  • «Красные» завоевали чемпионский титул в эффектном стиле
  • 26/06/2020

    • В рамках чемпионата Англии в текущем сезоне «Арсенал» на «Эмирейтс» победил в восьми матчах из 16, пять матчей свел вничью и три встречи проиграл, разница мячей — 30:20.

    «Лестер»

    Перед стартом 34-го тура «Лестер» с 58 очками находится на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ, опережая четвертый «Челси» на одно очко, а пятый «Манчестер Юнайтед» на три балла.

    Обыграв на своей арене в минувшем туре «Кристал Пэлас» со счетом 3:0, «лисы» т.с. одержали свою первую викторию после рестарта и прервали 4-матчевую безвыигрышную серию.

  • «Вест Хэм» шокировал «Челси». Команда Лэмпарда поставила под угрозу Лигу чемпионов
  • Накануне состоялось лондонское дерби, в котором победу праздновал аутсайдер
  • 02/07/2020

    • В этот неудачный период «синие» уступили 0:1 «Челси» в Кубке страны и «Эвертону» (1:2) в первенстве, а также расписали мировые с «Уотфордом» (1:1) и «Брайтоном» (0:0) в АПЛ.

    Все прогнозы на футбол

    16 выездных встреч текущего розыгрыша Премьер-лиги принесли «Лестеру» семь победных результатов, три ничьи и шесть поражений, разница забитых и пропущенных — 30:16.

    В первом круге «Лестер» дома взял верх над «Арсеналом» (2:0), в прошлом сезоне коллективы обменялись домашними викториями — 3:1 и 0:3.

    Прогноз на «Арсенал» — «Лестер»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.45.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    На викторию «Лестера» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.55.

    В случае неудачи в этом поединке «Арсенал» почти лишится шансов на еврокубки. Поэтому «канониры» отдадут все силы для завоевания трех баллов, думаем что у них это получится. Наши прогноз и ставки: победа «Арсенала». 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Норрчепинг — Гетеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Леванте — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сарагоса — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Севилья — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.28
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тамбов — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Генчлербирлиги — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уотфорд — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лечче — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Тамбов»
  • Не в VAR дело. «Спартак» — середняк, который умудрился проиграть аутсайдеру
    • Вчера в 00:45     Никола Влашич
  • Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка
    • 00:56 01/07/2020     Роналду и Дибала снова принесли победу «Юве»
  • Роналду и Дибала наладили голливудскую химию
    • Вчера в 02:53
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Арсенал» — «Лестер». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Англии 7 июля 2020 года. Прогноз на «Арсенал» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры