«Арсенал» — «Лестер». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Англии 7 июля 2020 года

В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Лестером». Встреча, которая пройде 7 июля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начнется в 22:15 по мск. Прогноз на «Арсенал» — «Лестер».

«Арсенал»

После возобновления английского первенства, «Арсенал» сперва проиграл две игры подряд, поочередно уступив на выезде «Манчестер Сити» (0:3) и «Брайтону» (1:2).

Но затем «канониры» только побеждали. В родных стенах им удалось одолеть «Норвич» (4:0), а на выезде «красно-белые» переиграли «Саутгемптон» (2:0) и «Вулверхэмптон» (2:0) в рамках чемпионат, а также «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в Кубке Англии.

Благодаря выигрышной серии лондонский коллектив поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ, проигрывая шесть очков пятой позиции.

В рамках чемпионата Англии в текущем сезоне «Арсенал» на «Эмирейтс» победил в восьми матчах из 16, пять матчей свел вничью и три встречи проиграл, разница мячей — 30:20.

«Лестер»

Перед стартом 34-го тура «Лестер» с 58 очками находится на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ, опережая четвертый «Челси» на одно очко, а пятый «Манчестер Юнайтед» на три балла.

Обыграв на своей арене в минувшем туре «Кристал Пэлас» со счетом 3:0, «лисы» т.с. одержали свою первую викторию после рестарта и прервали 4-матчевую безвыигрышную серию.

В этот неудачный период «синие» уступили 0:1 «Челси» в Кубке страны и «Эвертону» (1:2) в первенстве, а также расписали мировые с «Уотфордом» (1:1) и «Брайтоном» (0:0) в АПЛ.

Все прогнозы на футбол

16 выездных встреч текущего розыгрыша Премьер-лиги принесли «Лестеру» семь победных результатов, три ничьи и шесть поражений, разница забитых и пропущенных — 30:16.

В первом круге «Лестер» дома взял верх над «Арсеналом» (2:0), в прошлом сезоне коллективы обменялись домашними викториями — 3:1 и 0:3.

Прогноз на «Арсенал» — «Лестер»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.45.

На викторию «Лестера» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.55.

В случае неудачи в этом поединке «Арсенал» почти лишится шансов на еврокубки. Поэтому «канониры» отдадут все силы для завоевания трех баллов, думаем что у них это получится. Наши прогноз и ставки: победа «Арсенала». 0