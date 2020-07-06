«Спортинг» Хихон — «Жирона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 июля 2020 года

В понедельник, 6 июля, хихонский «Спортинг» на своем поле примет «Жирону» в рамках 38-го тура испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эль-Молинон», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Спортинг» Хихон — «Жирона».

«Спортинг» Хихон

Хихонский «Спортинг» занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Сегунды, имея на своем счету 49 очков.

«Красно-белые» в нынешнем сезоне одержали 13 побед, десять раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

После рестарта «Спортинг» разошелся миром с «Депортиво» (0:0) и «Райо Вальекано» (1:1), обыграл «Алькоркон» (2:0) и «Луго» (2:0), а также уступил «Овьедо» (0:1) и «Альмерии» (0:1).

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Команде из Хихона по-прежнему угрожает понижение в классе, поскольку от зоны вылета она оторвалась всего на пять очков.

«Жирона»

«Жирона» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице второго испанского дивизиона с 55 баллами.

На счету «жирондинцев» 15 побед, десять ничьих и 12 поражений в 37 сыгранных турах.

Подопечные Франсиско этим летом поделили очки с «Лас-Пальмасом» (0:0) и «Расингом» (0:0), проиграли «Эльче» (0:1) и «Малаге» (0:2), а также выиграли у «Нумансии» (2:0) и «Сарагосы» (1:0).

Каталонский клуб ведет борьбу за выход в Примеру. В настоящее время он находится в зоне плей-офф, но еще имеет шансы стать первым или вторым.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Спортинга» — 2.80, победа «Жироны» — 2.85, ничья — 3.00.

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В настоящее время команды действительно пребывают в схожей форме и имеют равные шансы на успех.

Хихонский коллектив из-за ранних неудач практически потерял надежды на выход в Примеру, но играть сложа руки на финише сезона он вряд ли будет, тем более что в таблице команды расположились очень плотно, и зона вылета совсем близко.

Каталонцы имеют шесть очков запаса перед соперником, но с учетом выезда и не самых убедительных результатов в июне мы поверим в хозяев. Наш прогноз — «победа "Спортинга" с форой 0» за 1.90.

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов меньше 2» за 1.94, ведь обе команды не блещут результативностью. 0