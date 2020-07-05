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    «Аталанта» прервет свое победное шествие на Сардинии?

    «Кальяри» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.85) и ставки на матч чемпионата Италии 5 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Аталанта»
    Раджа Наингголан
    В воскресенье, 5 июля, «Кальяри» на стадионе «Сарденья Арене» в рамках 30-го тура итальянской Серии А сыграет с «Аталантой» из Бергамо. Начало — в 20:30 по мск. Прогноз на «Кальяри» — «Аталанта».
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Июля 2020 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 20:30 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.65
  • X
  • 4.75
  • 2
  • 1.52
  • Ставка!
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    «Кальяри»

    «Кальяри» с 39 набранными очками находится в середине турнирной таблицы Серии А, на девятом месте, уступая шесть баллов еврокубковой зоне.

    После рестарта первенства «сардинцы» успели провести четыре поединка, где набрали семь очков, раз выиграв при одном поражении и двух мировых исходах.

    Начали островитяне с фиаско в гостях от «Вероны» (1:2), после чего они поочередно обыграли 1:0 на выезде СПАЛ и 4:2 дома «Торино». В минувшем туре они на чужой территории поделили очки с «Болоньей» (1:1).

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  • 25/06/2020

    • В родных стенах в текущем розыгрыше Серии А «Кальяри» победил в шести матчах из 14 проведенных, две игры свел вничью и шесть встреч проиграл, разница мячей — 29:25.

    «Аталанта»

    «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, внушительно оторвавшись от ближайшего преследователя, а третьей строке проигрывает четыре пункта.

    Все четыре пост-карантинные игры «боги» выиграли, поочередно одолев в родных стенах «Сассуоло» (4:1), «Лацио» (3:2) и «Наполи» (2:0), а также на выезде «Удинезе» со счетом 3:2.

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    Стоит отметить, что у клуба из Бергамо на данный момент 10-матчевая победная серия с учетом всех турниров, где только в одном матче он смог сохранить свои ворота на замке.

    14 гостевых встреч текущей Серии А принесли «Аталанте» девять победных результатов, четыре мировых исхода и только одно поражение, разница забитых и пропущенных составляет — 40:17.

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    Игра первого круга принесла выездную викторию «Кальяри» (2:0), в прошлом чемпионате коллективы обменялись гостевыми победами по 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Аталанты» — 1.58, победа «Кальяри» — 6.15, ничья — 4.65.

    Хотя «Аталанта» и набрала превосходную форму, но на Сардинии вполне может прервать свою победную серию. Предлагаем в этом игре поставить на 1Х за 2.85. 0

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    «Кальяри» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.85) и ставки на матч чемпионата Италии 5 июля 2020 года. В воскресенье, 5 июля, «Кальяри» на стадионе «Сарденья Арене» в рамках 30-го тура итальянской Серии А сыграет с «Аталантой» из Бергамо. Начало — в 20:30 по мск. Прогноз на «Кальяри» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.85
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