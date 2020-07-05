«Кальяри» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.85) и ставки на матч чемпионата Италии 5 июля 2020 года

В воскресенье, 5 июля, «Кальяри» на стадионе «Сарденья Арене» в рамках 30-го тура итальянской Серии А сыграет с «Аталантой» из Бергамо. Начало — в 20:30 по мск. Прогноз на «Кальяри» — «Аталанта».

«Кальяри»

«Кальяри» с 39 набранными очками находится в середине турнирной таблицы Серии А, на девятом месте, уступая шесть баллов еврокубковой зоне.

После рестарта первенства «сардинцы» успели провести четыре поединка, где набрали семь очков, раз выиграв при одном поражении и двух мировых исходах.

Начали островитяне с фиаско в гостях от «Вероны» (1:2), после чего они поочередно обыграли 1:0 на выезде СПАЛ и 4:2 дома «Торино». В минувшем туре они на чужой территории поделили очки с «Болоньей» (1:1).

В родных стенах в текущем розыгрыше Серии А «Кальяри» победил в шести матчах из 14 проведенных, две игры свел вничью и шесть встреч проиграл, разница мячей — 29:25.

«Аталанта»

«Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, внушительно оторвавшись от ближайшего преследователя, а третьей строке проигрывает четыре пункта.

Все четыре пост-карантинные игры «боги» выиграли, поочередно одолев в родных стенах «Сассуоло» (4:1), «Лацио» (3:2) и «Наполи» (2:0), а также на выезде «Удинезе» со счетом 3:2.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что у клуба из Бергамо на данный момент 10-матчевая победная серия с учетом всех турниров, где только в одном матче он смог сохранить свои ворота на замке.

14 гостевых встреч текущей Серии А принесли «Аталанте» девять победных результатов, четыре мировых исхода и только одно поражение, разница забитых и пропущенных составляет — 40:17.

Игра первого круга принесла выездную викторию «Кальяри» (2:0), в прошлом чемпионате коллективы обменялись гостевыми победами по 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Аталанты» — 1.58, победа «Кальяри» — 6.15, ничья — 4.65.

Хотя «Аталанта» и набрала превосходную форму, но на Сардинии вполне может прервать свою победную серию. Предлагаем в этом игре поставить на 1Х за 2.85. 0