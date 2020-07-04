«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч АПЛ 4 июля 2020 года

В 33 туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Молинью» 4 июля. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Арсенал».

«Вулверхэмптон»

Представители города Вулвергемптон находятся за пределами еврокубковой зоны с 52 баллами на счету, но от места в четверке сильнейших команду отделяют всего 2 пункта.

В последних двух матчах чемпионата Англии перед паузой подопечные Нуну Эшпириту Санту побелили «Тоттенхэм» (3:2) и разошлись миром с «Брайтоном» (0:0).

12 марта «Вулверхэмптон» встретился с «Олимпиакосом» в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. Игра в городе Пирей закончилась ничейным результатом 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

После возобновления сезона «волки» идут без потерь. В трех матчах АПЛ «Вулвз» одержали верх над «Вест Хэмом» (2:0), «Борнмутом» (1:0) и «Астон Виллой» (1:0).

«Арсенал»

На данный момент лондонская команда имеет в своей копилке 46 баллов, заработанных в 32 встречах АПЛ. В турнирной таблице она расположена на седьмой строчке.

Незадолго до ухода на вынужденную паузу «Арсенал» провалил ответный матч в Лиге Европы, уступив «Олимпиакосу» в дополнительное время (1:2). По сумме двух поединков (2:2) дальше прошли греки.

Затем в 1/8 финала Кубка Англии «канониры» разобрались с «Портсмутом» (2:0), а в чемпионате они одержали верх над «Вест Хэмом» (1:0). Рестарт сезона команда Микеля Артеты начала с поражения от «Ман Сити» (0:3).

В других поединках АПЛ «пушкари» уступили «Брайтону» (1:2), а также обыграли «Саутгемптон» (2:0) и «Норвич» (4:0). В 1/4 Кубка «Арсенал» прошел «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Вулверхэмптона» в этой встрече букмекеры дают 2.29, на ничью — 3.30, а на победу «Арсенала» — 3.40.

В 33-м туре между собой сыграют два соседа по таблице, которые могут еще побороться за еврокубки. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.85. 0