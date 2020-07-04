«Неман» — «Ислочь». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 4 июля 2020 года

В субботу, 4 июля, в Гродно на стадионе «Неман» местный «Неман» примет «Ислочь» в 16-м туре чемпионата Белоруссии по футболу. Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Неман» — «Ислочь».

«Неман»

«Неман» находится на третьем месте и имеет 26 очков. Команда находится всего в трех очках от первого и одного балла от первого мест.

Хозяева находятся в хорошем состоянии. Они выиграли шесть матчей подряд.

Команда разобралась со «Смолевичами» и «Городеей» (2:0). У «Славии» и «Торпедо-БелАЗа» коллектив выиграл 3:1.

Еще две победы клуб одержал с минимальным счетом 1:0 над «Слуцком» и «Динамо» Брестом.

«Ислочь»

«Ислочь» занимает восьмое место, имея в своем активе 23 пункта. Команда продолжает серию без поражений, которая составляет четыре тура.

Последняя на сегодня неудача имела место 31 мая в гостевом поединке против БАТЭ (0:1). С тех пор клуб одержал две победы и дважды сыграл вничью.

Примечательно, что оба выигрышных случая произошли в гостях, хотя до того коллектив ни разу не побеждал на выезде в текущем сещона. При это обе ничьи зафиксированы дома.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 2,90, ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что «Неман» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0