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    Поднимется ли «Неман» на второе место?

    «Неман» — «Ислочь». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 4 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Неман» — «Ислочь»
    «Неман» идет на третьем месте
    В субботу, 4 июля, в Гродно на стадионе «Неман» местный «Неман» примет «Ислочь» в 16-м туре чемпионата Белоруссии по футболу. Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Неман» — «Ислочь».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 04 Июля 2020 года
    Неман
  • Гродно
    •  Неман 20:00 Ислочь Ислочь
  • Минск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.00
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    «Неман»

    «Неман» находится на третьем месте и имеет 26 очков. Команда находится всего в трех очках от первого и одного балла от первого мест.

    Хозяева находятся в хорошем состоянии. Они выиграли шесть матчей подряд.

    Команда разобралась со «Смолевичами» и «Городеей» (2:0). У «Славии» и «Торпедо-БелАЗа» коллектив выиграл 3:1.

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    Еще две победы клуб одержал с минимальным счетом 1:0 над «Слуцком» и «Динамо» Брестом.

    «Ислочь»

    «Ислочь» занимает восьмое место, имея в своем активе 23 пункта. Команда продолжает серию без поражений, которая составляет четыре тура.

    Последняя на сегодня неудача имела место 31 мая в гостевом поединке против БАТЭ (0:1). С тех пор клуб одержал две победы и дважды сыграл вничью.

    Примечательно, что оба выигрышных случая произошли в гостях, хотя до того коллектив ни разу не побеждал на выезде в текущем сещона. При это обе ничьи зафиксированы дома.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 2,90, ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что «Неман» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0

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