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    Сможет ли «Валенсия» прервать серию поражений?

    «Гранада» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 4 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Валенсия»
    «Валенсия» проиграла три матча подряд
    В субботу, 4 июля, «Гранада» будет принимать «Валенсию» в рамках 34-го года испанской Ла Лиги. Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на «Гранада» — «Валенсия».

    «Гранада»

    «Гранада» имеет призрачные шансы на еврокубки. За пять туров до конца Примеры коллектив идет 9-м в турнирной таблице и отстает от топ-5 на восемь очков.

    После рестарта сезона «красно-белые» смогли заработать восемь очков. В первой сыгранной игре они на своей территории одолели «Хетафе» со счетом 2:1.

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    Затем команда расписала гостевые мировые с «Бетисом» (2:2) и с «Леганесом» (0:0). Также она потерпела фиаско в родных стенах от «Вильярреала» (0:1) и от «Эйбара» (1:2).

    В прошлом туре «Гранада» прервала серию без побед, одолев на выезде «Алавес» — 2:0.

    «Валенсия»

    После возобновления сезона в Испании команда из одноименного города опустилась на десятое место в турнирной таблице, имея в активе столько же очков, сколько и у предстоящего соперника.

    В последнее время коллектив Альберта Селадеса играет крайне неудачно. До паузы «Валенсия» успела вылететь от «Аталанты» из Лиги чемпионов по сумме двух встреч 4:8.

    Рестарт сезона начался для «Валенсии» с ничьей с «Леванте» (1:1). Затем команда Селадеса оказалась слабее «Реала» (0:3) и переиграла «Осасуну» (2:0).

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    Далее команда оказалась в яме, потерпев три поражения. Сначала «летучие мыши» на выезде оказались слабее «Эйбара» (0:1) и «Вильярреала» (0:2), а затем дома проиграли «Атлетику» в прошлом туре — 0:2.

    Перед прошлой игрой клуб уволил главного тренера Альберта Селадеса. Новый наставник для команды пока не найден. Им может вновь стать Эрнесто Вальверде.

    Прогноз

    Букмекеры не видят явного фаворита. Коэффициент на победу хозяев равен 2.85, тогда как успех гостей оценивается в 2.60, ничья — в 3.30.

    Прошлый поединок команды провели в Кубке Испании в феврале — тогда «Гранада» одержала победу со счетом 2:1.

    Хозяева ныне находятся в лучшей форме, а «Валенсия» переживает сложное время — футболисты даже не знают, кто будет их тренировать в дальнейшем. Предлагаем поставить на победу «Гранады» с форой 0 за 2.01. 0

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    «Гранада» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 4 июля 2020 года. Прогноз на «Гранада» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01
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