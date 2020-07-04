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    «Челси» реабилитируется после поражения от «Вест Хэма»

    «Челси» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Англии 4 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Уотфорд»
    «Челси» ведет борьбу за топ-4 АПЛ
    В субботу, 4 июля, «Челси» будет принимать «Уотфорд» в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 22:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Уотфорд».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Июля 2020 года
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    «Челси»

    Перед вынужденной паузой «синие» в родных стенах встретились с «Эвертоном» в рамках 29-го тура АПЛ. Этот поединок оказался для лондонцев легкой прогулкой — 4:0.

    Рестарт сезона также оказался для «Челси» победным. Сперва лондонцы одержали верх над «Астон Виллой» (2:1), а в следующем туре они подарили чемпионство «Ливерпулю», одолев «Ман Сити» (2:1).

    Затем команда Лэмпарда на выезде одолела «Лестер» (1:0) в Кубке Англии, продлив победную серию до пяти поединков.

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    Удачная полоса была прервана в прошлом туре АПЛ. «Синие» гостили у «Вест Хэма» и неожиданно проиграли аутсайдеру со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 89-й минуте.

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место в таблице АПЛ, отставая на один пункт от «Лестера». На два очка позади находятся «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон».

    «Уотфорд»

    На данном этапе сезона команда из одноименного города активно бьется за сохранение прописки в элите английского футбола. Сейчас на ее счету 28 очков, что позволяет занимать 17-ю строчку в таблице.

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    • Перед вынужденной паузой «Уотфорд» успел вылететь из Кубка Англии от «Транмир Роверс» в дополнительное время (1:2). Затем подопечные Найджела Пирсона не могли победить в трех встречах АПЛ кряду.

    В конце февраля команда шокировала «Ливерпуль» домашней победой над будущим чемпионом со счетом 3:0. Перед карантином «Уотфорд» проиграл «Кристал Пэлас» — 0:1.

    После паузы «желтая армия» разошлась миром с «Лестером» (1:1) и оказалась слабее «Бернли» на выезде (0:1). С третьей попытки победить также не удалось — состоялось домашнее поражение от «Саутгемптона» (1:3).

    Прогноз и ставки

    На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.44, на ничью — 4.50, а на победу «Уотфорда» — 8.60.

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    Подопечные Лэмпарда в прошлом туре откровенно провалились, но в целом команда находится на ходу, а терять очки больше нельзя, иначе можно потерять место в топ-4 АПЛ. Соперник — подходящий для убедительной победы и реабилитации перед фанатами.

    Предлагаем поставить на победу «Челси» с форой -1 гол за 1.73. 0

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    «Челси» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Англии 4 июля 2020 года. Прогноз на «Челси» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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