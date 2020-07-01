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    «Сочи» продолжит подниматься по турнирке РПЛ?

    «Сочи» — «Динамо». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата России 1 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Динамо»
    Александр Кокорин
    В среду, 1 июля, в Сочи на стадионе «Фишт» в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги одноименная команда сыграет с московским «Динамо». Начало встречи запланировано на 20:00 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Динамо».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Июля 2020 года
    Сочи
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    •  Сочи 20:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.90
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    «Сочи»

    В турнирной таблице Премьер-лиги «Сочи» с 28 набранными очками расположился на 11 месте, оторвавшись от зоны вылета на пять пунктов.

    «Барсы» не знают горечи поражений уже в пяти поединках первенства подряд, в которых сперва они победили в четырех играх кряду, а в своем последнем сыгранном матче сыграли вничью.

    Еще до незапланированного перерыва «южане» одолели «Урал» (2:0), «Оренбург» (5:1) и «Краснодар» (2:0). После рестарта они разгромили дома детсад из «Ростова» (10:1) и расписали мировую с «Ахматом» (1:1) в гостях.

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  • 22/06/2020

    • В 13 домашних встречах «Сочи» пять раз победил при двух ничьих и шести поражениях. Забили 26 голов (10 из них молодежке «Ростова»), пропустили — 16.

    «Динамо»

    Только накануне «Динамо» получило разрешение от роспотребнадзора сыграть основным составом в предстоящем матче.

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    «Бело-голубые» провели лишь один поединок после рестарта, где они разошлись миром с ЦСКА со счетом 0:0, а матч против «Краснодара» был перенесен на другую дату. Отметим, что у москвичей 3-матчевая беспроигрышная серия, два из которых были выигрышными.

    Все прогнозы на футбол

    В активе динамовцев 31 очко после 23 сыгранных матчей, отставание от шестого «Спартака» составляет только очко. К тому же «Динамо» сыграло на один поединок меньше.

    11 гостевых встреч текущего первенства принесли столичной команде пять победных результатов, три ничейных исхода и три фиаско, разница мячей — 10:12.

    У «Динамо» вне игры четыре основных футболиста: Себастиан Шиманьски, Шарль Каборе, Клинтон Н’Жи (у всех коронавирус) и Владимир Рыков (дисквалификация).

    В первом круге ФК «Сочи» обыграл в Москве «Динамо» со счетом 3:2.

    Прогноз на «Сочи» — «Динамо»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Сочи» — 2.60, победа «Динамо» — 3.00, ничья — 3.450.

    Учитывая серьезные кадровые потери динамовцам будет тяжело зацепиться за приемлемый результат. Поэтому предлагаем поставить на победу «Сочи» с форой (0). 0

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    «Сочи» — «Динамо». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата России 1 июля 2020 года. Прогноз на «Сочи» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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