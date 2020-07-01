ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола Влашич Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка Лионель МессиПримера. «Барселона» играет с «Атлетико», «Реал» принимает «Хетафе» Трент Александер-АрнольдАПЛ. «МЮ» сыграет с «Брайтоном», «Челси» в гостях у «Вест Хэма», битва «Ман Сити» и «Ливерпуля»
  • 01:04
    • «Барселона» не смогла победить «Атлетико»
  • 00:37
    • Гол и ассист Дибалы помогли «Ювентусу» обыграть «Дженоа»
  • 00:02
    • МЮ без проблем разобрался с «Брайтоном». Дубль Фернандеша
  • 22:35
    • ЦСКА обыграл «Спартак». Влашич оформил дубль
  • 20:03
    • Алексей Миранчук спас «Локомотив» от поражения
  • 23:53
    • «Севилья» на выезде разгромила «Леганес»
  • 22:57
    • «Лацио» на выезде обыграл «Торино»
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Гранада» на восьмое место?

    «Алавес» — «Гранада». Прогноз (к. 8.00) и ставки на чемпионат Испании по футболу 1 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Алавес Прогнозы на Гренаду Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Гранада»
    «Гранада» идет на 10-м месте
    В 33 туре испанской Примеры «Алавес» сыграет с «Гранадой» на стадионе «Мендисорроса». Матч состоится 1 июля в 20:30 мск. Прогноз на «Алавес» — «Гранада».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 01 Июля 2020 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 20:30 Гранада Гранада
  • Гранада
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Алавес»

    Баскская команда из города Витория-Гастейс набрала 35 очков. Благодаря этому она занимает 16-е место и пока может не сильно переживать относительно вылета из элитного дивизиона.

    Отставание клуба от зоны вылета составляет шесть баллов. Любопытно, что в трех играх после рестарта «Алавес» не покидал поле без удалений.

    В пяти поединках после карантина клуб одержал одну победу при четырех поражениях. Тем самым он выиграл лишь раз в предыдущих семи матчах.

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    «Гранада»

    «Гранада» имеет призрачные шансы на еврокубки. За шесть туров до конца Примеры коллектив идет 10-м в турнирке, с отставанием в восемь очков от зоны Лиги Европы.

    После рестарта сезона «красно-белые» смогли разжиться пятью очками. В первой сыгранной игре они на своей территории одолели «Хетафе» со счетом 2:1, после чего не выигрывали.

    В этот период команда расписала гостевые мировые с «Бетисом» (2:2) и с «Леганесом» (0:0). Также она потерпела фиаско в родных стенах от «Вильярреала» (0:1) и от «Эйбара» (1:2).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 3,70, ничья — в 3,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Гранада» выиграет, и обе команды забьют за 8,00. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Уфа — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Тамбов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Арсенал — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Борнмут — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Интер — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч СПАЛ — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.20
  • Прогноз на матч Верона — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Уфа»
  • Закономерные 0:0. ВАР беспощаден к «Спартаку»
    • 23:08 27/06/2020     Алиссон
  • Рекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа
    • 21:02 26/06/2020     Футболисты «Реала»
  • Подвижный футбол и возрождение Гути. «Реал» показал, чего не хватает «Барселоне»
    • 15:53 29/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Алавес» — «Гранада». Прогноз (к. 8.00) и ставки на чемпионат Испании по футболу 1 июля 2020 года. Прогноз на «Алавес» — «Гранада». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 8.00
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие