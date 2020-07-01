«Алавес» — «Гранада». Прогноз (к. 8.00) и ставки на чемпионат Испании по футболу 1 июля 2020 года

В 33 туре испанской Примеры «Алавес» сыграет с «Гранадой» на стадионе «Мендисорроса». Матч состоится 1 июля в 20:30 мск. Прогноз на «Алавес» — «Гранада».

«Алавес»

Баскская команда из города Витория-Гастейс набрала 35 очков. Благодаря этому она занимает 16-е место и пока может не сильно переживать относительно вылета из элитного дивизиона.

Отставание клуба от зоны вылета составляет шесть баллов. Любопытно, что в трех играх после рестарта «Алавес» не покидал поле без удалений.

В пяти поединках после карантина клуб одержал одну победу при четырех поражениях. Тем самым он выиграл лишь раз в предыдущих семи матчах.

«Гранада»

«Гранада» имеет призрачные шансы на еврокубки. За шесть туров до конца Примеры коллектив идет 10-м в турнирке, с отставанием в восемь очков от зоны Лиги Европы.

После рестарта сезона «красно-белые» смогли разжиться пятью очками. В первой сыгранной игре они на своей территории одолели «Хетафе» со счетом 2:1, после чего не выигрывали.

В этот период команда расписала гостевые мировые с «Бетисом» (2:2) и с «Леганесом» (0:0). Также она потерпела фиаско в родных стенах от «Вильярреала» (0:1) и от «Эйбара» (1:2).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 3,70, ничья — в 3,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Гранада» выиграет, и обе команды забьют за 8,00. 0