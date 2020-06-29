«Хетафе» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Примеры 29 июня 2020 года

В 32 туре испанской Примеры состоится встреча «Хетафе» и «Реал Сосьедада». Команды сыграют на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес». Начало матча в 23:00 по мск. Прогноз на «Хетафе» — «Реал Сосьедад».

«Хетафе»

«Хетафе» все ближе к тому, чтобы оказаться в еврокубках. Команда занимает 5 место в таблице Примеры с 49 очками. Однако «Валенсия», которая занимает 8 место, имеет на три пункта меньше, поэтому хозяевам нужно набирать очки.

«Городские» не могут выиграть на протяжении пяти встреч. Они расписали три мировых. Сначала была нулевая с «Эспаньолом». С «Эйбаром» и «Вальядолидом» «синие» сыграли вничью 1:1.

Дома «Хетафе» не смог победить в четырех играх подряд. Последние три домашних матча команды завершались с тоталом меньше 2.5.

«Реал Сосьедад»

«Сан-Себастьянцы» находятся в еще более сложной ситуации, поскольку они проиграли три поединка подряд. Пока что гости находятся на 7 строчке, которая выводит их в еврокубки. На счету клуба 47 баллов.

«Реал Сосьедад» оставался без побед в четырех матчах турнира. Серия началась ничьей с «Осасуной» (1:1). После этого коллектив проиграл «Алавесу» 2:0, мадридскому «Реалу» 1:2 и «Сельте» 0:1.

Гости выступают на выезде не совсем хорошо. Им удалось выиграть лишь в одном из пяти таких поединков. Речь идет о победе над «Эйбаром» (1:2) в начале марта. В остальных играх были поражения.

Прогноз

2.55 и 3.20 — коэффициенты на «Хетафе» и «Реал Сосьедад» соответственно. Ничья оценивается в 3.05.

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«Реал Сосьедад» много проигрывал в последнее время. В этом плане «Хетафе» смотрится лучше, при этом клуб выиграл в первом круге 1:2.

Предлагаем поставить на то, что «Хетафе» победит в один мяч или будет ничья. Коэффициент составляет 1.80. 0