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    Зацепятся ли «святые» за очки в Уотфорде?

    «Уотфорд» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч АПЛ 28 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Саутгемптон»
    Стюарт Армстронг
    В 32 туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Викаридж Роуд» 28 июня. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Июня 2020 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 18:30 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    «Уотфорд»

    На данном этапе сезона команда из одноименного города активно бьется за сохранение прописки в элите английского футбола. Сейчас на ее счету имеется 28 очков, что позволяет занимать 16 строчку в таблице.

    Перед вынужденной паузой «Уотфорд» успел вылететь из Кубка Англии от «Транмир Роверс» в дополнительное время (1:2). А затем подопечные Найджела Пирсона не могли победить в трех встречах АПЛ кряду.

    Сперва «шершни» дома потерпели поражение от «Эвертона» (2:3), после чего они скатали ничейку с «Брайтоном» (1:1) и остались без набранных очков в игре с «МЮ» (0:3).

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    Первая за долгое время победа была неожиданно добыта в битве с «Ливерпулем» (3:0). Однако позже «Уотфорд» уступил «Кристал Пэлас» (0:1). После паузы «желтая армия» разошлась миром с «Лестером» (1:1) и оказалась слабее «Бернли» на выезде (0:1).

    «Саутгемптон»

    В 31 матче английского первенства команда из одноименного города набрала 37 очков. В таблице АПЛ она расположилась на 14 месте. От красной зоны этот коллектив оторвался на 10 пунктов.

    До приостановки сезона результаты «Саутгемптона» не впечатляли. Перед матчем в Кубке Англии «святые» были разбиты «Ливерпулем» в АПЛ (0:4), а затем в 1/16 финала Кубка они оказались слабее «Тоттенхэма» (2:3).

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    • Позже в чемпионате подопечные Ральфа Хазенхюттля уступили «Бернли» (1:2). Хоть немного сгладить такие результаты помогла победа над «Астон Виллой» в 27-м туре Премьер-лиги (2:0).

    Перед самой паузой «Саутгемптон» остался без набранных баллов в матчах с «Вест Хэмом» (1:3) и «Ньюкаслом» (0:1). А первая встреча в июне закончилась для «святых» победой над «Норвичем» (3:0). В 31-м туре коллектив Ральфа Хазенхюттля влетел «Арсеналу» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Уотфорда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью — 3.35, а на победу «Саутгемптона» — 2.90.

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    На «Викаридж Роуд» между собой сыграют далеко не самые топовые клубы АПЛ, однако «святые» в текущем сезоне зарабатывают больше очков именно в выездных матчах.

    Наши прогноз и ставка — «Саутгемптон» не проиграет и тотал меньше 2.5 за 2.65. 0

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    «Уотфорд» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч АПЛ 28 июня 2020 года. Прогноз на «Уотфорд» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.65
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