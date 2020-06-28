«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Кубка Англии 28 июня 2020 года

В четвертьфинале Кубка Англии «Ньюкасл» встретится с «Манчестер Сити» на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Поединок состоится 28 июня 2020 года. Начало в 20:30 по мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

«Ньюкасл»

В прошлом раунде «сороки» противостояли «Вест Бромвичу». Игра получилась нелегкой, но все же подопечные Стива Брюса выиграли 2:3.

Отметим, что «Ньюкасл» не проигрывает 5 матчей подряд, при этом в трех из них команда праздновала победу.

После карантина «полосатые» смогли обыграть на своем поле «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ со счетом 3:0. 24 июня «Ньюкасл» провел свою крайнюю встречу — в чемпионате команда сыграла с «Астон Виллой» вничью 1:1.

«Манчестер Сити»

После очень удачного старта «Ман Сити» потерпел поражение от «Челси» со счетом 2:1, чем помог «Ливерпулю» одержать победу в чемпионате. Так что теперь подопечные Гвардиолы еще точнее нацелятся на Кубок Англии.

Напомним, что после возобновления сезона в АПЛ «горожане» разгромили «Арсенал» со счетом 3:0 и «Бернли» с результатом 5:0.

В прошлом раунде Кубка команда встречалась на выезде с «Шеффилд Уэнсдей» и выиграла с результатом 0:1.

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В составе есть проблемы. Будет отбывать дисквалификацию Фернандиньо, при этом непонятна ситуация со Стоунзом. Агуэро выбыл из-за травмы.

Прогноз и ставка

«Ман Сити» поедет к «Ньюкаслу» только за победой. «Горожане» только что официально проиграли битву за титул чемпиона АПЛ. Эту пилюлю может подсластить только проход в полуфинал Кубка Англии.

Букмекеры это понимают, потому предлагают 14.0 на хозяев и 1.20 на гостей. На ничью дается коэффициент 7.60.

В последних двух встречах «Сити» было непросто. Сначала «сороки» выиграли 2:1, а в первом круге чемпионата была ничья 2:2. Наш прогноз — «"Манчестер Сити" победит и не пропустит — нет» за 1.82. 0