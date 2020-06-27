«Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 27 июня 2020 года

В субботу, 27 июня, «Вольфсбург» на своей «Фольксваген Арена» примет «Баварию» в 34-м туре чемпионата Германии. Начало игры — в 16:30 по мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Бавария».

«Вольфсбург»

Клуб из одноименного немецкого города уже вышел в квалификацию в Лиге Европы. За 33 поединка команда заработала 49 очков и занимает шестую позицию.

В восьми матчах после возобновления сезона «Вольфсбург» четырежды выиграл, три раза остался без набранных баллов и раз разошелся миром.

Выход из карантина начался с победы над «Аугсбургом» (2:1), а уже в следующем туре «волки» потерпели поражение от «Боруссии» Д (0:2).

26 мая команда Оливера Гласнера разнесла «Байер» (4:1), но через четыре дня уступила «Айнтрахту» (1:2).

В июне «Вольфсбург» был сильнее «Вердера» (1:0), разошелся миром с «Фрайбургом» (2:2), уступил «Гладбаху» (0:3) и победил «Шальке» (4:1).

«Бавария»

Мюнхенский коллектив в позапрошлом туре оформил чемпионский титул. Благодаря голу Левандовски в Бремене «Баварией» был повержен местный «Вердер» со счетом 1:0.

Отметим, что после возобновления чемпионата «красные» выиграли все девять проведенных игр. Восемь из них пришлись на матчи Бундеслиги и один — на кубковую встречу, где в 1/2 финала был повержен «Айнтрахт» — 2:1.

Между этими играми коллектив Флика на своей территории нанес поражение гладбахской «Боруссии» (2:1). Уже в ранге чемпиона в прошлом туре «ротен» переиграл «Фрайбург» (3:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 4,33.

Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0