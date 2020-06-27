«Норвич» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Кубка Англии 27 июня 2020 года

В четвертьфинале Кубка Англии «Норвич» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Карроу Роуд» 27 июня. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Норвич» — «Манчестер Юнайтед».

«Норвич»

Впервые в этом турнире команда из Нориджа сыграла на стадии 1/32 финала. Гостевой поединок против «Престона» закончился победой подопечных Даниеля Фарке со счетом 4:2.

Затем «Норвич» сразился с «Бернли». В этом матче «канарейки» обыграли своих соперников с минимальной разницей (2:1). В 1/8 финала команда сенсационно прошла «Тоттенхэм» в серии пенальти (1:1, 3:2).

Однако в чемпионате дела у коллектива Фарке идут не очень. В турнирной таблице «Норвич» занимает последнее место, имея на своем счету 21 очко.

Календарь и таблица АПЛ

После удачного матча со «шпорами» в Кубке «канарейки» не набрали ни единого балла в АПЛ. Сперва они потерпели поражение от «Шеффилд Юнайтед» (0:1), а после рестарта сезона влетели «Саутгемптону» (0:3) и «Эвертону» (0:1).

«Манчестер Юнайтед»

Как и грядущий соперник, «Манчестер Юнайтед» начал свой путь в Кубке с 1/32. На этой стадии он сразился с «Вулверхэмптоном», которого сумел пройти лишь после переигровки (1:0).

В следующем поединке Кубка подопечные Уле Гуннара Сульшера разнесли скромную команду «Транмир Роверс» (6:0), а в 1/8 «манкунианцы» прихлопнули «Дерби Каунти» (3:0).

После этой встречи «Манчестер Юнайтед» переиграл «Ман Сити» в рамках 29-го тура АПЛ (2:0). В английском первенстве «дьяволы» идут пятыми с 49 баллами и активно бьются за зону Лиги чемпионов.

До паузы «МЮ» успел разгромить ЛАСК в 1/8 финала Лиги Европы (5:0), а после возобновления сезона команда Сульшера сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и победила «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Норвича» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.20, на ничью — 4.40, а на победу «МЮ» — 1.55.

Сейчас команда Фарке находится не в лучших кондициях, а коллектив Сульшера выглядит неплохо и уже давно никому не проигрывает. В турнире, где есть возможность завоевать золото, «красные дьяволы» должны легко проходить «Норвич».

Наши прогноз и ставка — победа «МЮ» с форой -1 за 1.91. 0