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    Попадет ли «МЮ» в полуфинал Кубка Англии?

    «Норвич» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Кубка Англии 27 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»
    Бруну Фернандеш
    В четвертьфинале Кубка Англии «Норвич» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Карроу Роуд» 27 июня. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Норвич» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 27 Июня 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.85
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
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    «Норвич»

    Впервые в этом турнире команда из Нориджа сыграла на стадии 1/32 финала. Гостевой поединок против «Престона» закончился победой подопечных Даниеля Фарке со счетом 4:2.

    Затем «Норвич» сразился с «Бернли». В этом матче «канарейки» обыграли своих соперников с минимальной разницей (2:1). В 1/8 финала команда сенсационно прошла «Тоттенхэм» в серии пенальти (1:1, 3:2).

    Однако в чемпионате дела у коллектива Фарке идут не очень. В турнирной таблице «Норвич» занимает последнее место, имея на своем счету 21 очко.

    Календарь и таблица АПЛ

    После удачного матча со «шпорами» в Кубке «канарейки» не набрали ни единого балла в АПЛ. Сперва они потерпели поражение от «Шеффилд Юнайтед» (0:1), а после рестарта сезона влетели «Саутгемптону» (0:3) и «Эвертону» (0:1).

    «Манчестер Юнайтед»

    Как и грядущий соперник, «Манчестер Юнайтед» начал свой путь в Кубке с 1/32. На этой стадии он сразился с «Вулверхэмптоном», которого сумел пройти лишь после переигровки (1:0).

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  • 15/06/2020

    • В следующем поединке Кубка подопечные Уле Гуннара Сульшера разнесли скромную команду «Транмир Роверс» (6:0), а в 1/8 «манкунианцы» прихлопнули «Дерби Каунти» (3:0).

    После этой встречи «Манчестер Юнайтед» переиграл «Ман Сити» в рамках 29-го тура АПЛ (2:0). В английском первенстве «дьяволы» идут пятыми с 49 баллами и активно бьются за зону Лиги чемпионов.

    До паузы «МЮ» успел разгромить ЛАСК в 1/8 финала Лиги Европы (5:0), а после возобновления сезона команда Сульшера сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и победила «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Норвича» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.20, на ничью — 4.40, а на победу «МЮ» — 1.55.

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    Сейчас команда Фарке находится не в лучших кондициях, а коллектив Сульшера выглядит неплохо и уже давно никому не проигрывает. В турнире, где есть возможность завоевать золото, «красные дьяволы» должны легко проходить «Норвич».

    Наши прогноз и ставка — победа «МЮ» с форой -1 за 1.91. 0

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    «Норвич» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Кубка Англии 27 июня 2020 года. Прогноз на «Норвич» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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