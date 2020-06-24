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    Чего ожидать от матча на «Карроу Роуд»?

    «Норвич» — «Эвертон». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч АПЛ 24 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Эвертон»
    Ришарлисон
    В 31 туре английской Премьер-лиги «Норвич» будет принимать «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Карроу Роуд» 24 июня. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Норвич» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Июня 2020 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 20:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Норвич»

    Футбольный клуб из Нориджа застрял на самом дне турнирной таблицы. Приняв участие в 30 матчах, команда смогла накопить всего 21 балл. Пока от спасительной зоны ее отделяют 7 очков.

    Перед паузой «Норвич» успел пошуметь в Кубке страны. На стадии 1/16 финала подопечные Даниеля Фарке победили «Бернли» (2:1), а в 1/8 они по пенальти переиграли «Тоттенхэм» (1:1, 3:2).

    В чемпионате Англии в тот период «канарейки» выступали скромнее. В 25-м туре они разошлись миром с «Ньюкаслом» (0:0), а затем потерпели поражения от «Ливерпуля» (0:1) и «Вулверхэмптона» (0:3).

    Календарь и таблица АПЛ

    Следующий поединок закончился для «Норвича» победой над «Лестером» (1:0), но через неделю команда Даниеля Фарке уступила «Шеффилд Юнайтед» (0:1). После выхода из карантина «канарейки» были разгромлены «Саутгемптоном» (0:3).

    «Эвертон»

    Коллектив, представляющий город Ливерпуль, затесался в середине таблицы, заняв 12 место. В 30 поединках чемпионата эта команда успела набрать 38 очков.

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    • После вылета из Кубка Англии от «Ливерпуля» (0:1) «Эвертон» начал частенько терять баллы в АПЛ. Команда Анчелотти переиграла «Брайтон» (1:0), а затем скатала вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и «Ньюкаслом» (2:2).

    Позже «ириски» чуть улучшили свои показатели, победив «Уотфорд» (3:2) и «Кристал Пэлас» (3:1), однако в следующем матче синие потерпели поражение от «Арсенала» (2:3).

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    До паузы «Эвертон» заработал 1 балл в игре с «МЮ» (1:1), а вот после возобновления сезона подопечные Карло Анчелотти влетели «Челси» (4:0). В последнем мерсисайдском дерби синие разошлись миром с коллективом Клоппа (0:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Норвича» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.95, на ничью — 3.70, а на победу «Эвертона» — 1.96.

    В матчах с клубами из нижней части таблицы «ириски» выступают неплохо, часто зарабатывают очки. В битве с явным аутсайдером они постараются сыграть на высоком уровне. Наши прогноз и ставка — «Эвертон» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.45. 0

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