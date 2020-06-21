«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 21 июня 2020 года

В 30 туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 21 июня. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Ливерпуль».

«Эвертон»

Команда, которую по ходу сезона возглавил Карло Анчелотти, занимает на данном этапе чемпионата 12 место в турнирной таблице. В 29 матчах сезона представители Ливерпуля заработали 37 очков.

От зоны вылета «Эвертон» находится на безопасном расстоянии в 10 пунктов, а вот для местечка в еврокубках синим нужно отыграть разницу в 8 баллов, что, скорее всего, является невозможным из-за высокой конкуренции за зону Лиги Европы.

Первое поражение в АПЛ под опекой Папы Карло «Эвертон» потерпел в игре против «Ман Сити» на «Этихад» (1:2), а затем «ириски» сразились с «Ливерпулем» в 1/32 финала Кубка Англии и уступили красным с минимальным счетом 0:1.

Все прогнозы на АПЛ

После неудачи в Кубке «Эвертон» не проигрывал никому в чемпионате в течение пяти поединков. Кроме того, практически в каждом матче команда Анчелотти забивала минимум гол.

В 22-м туре Премьер-лиги «ириски» минимально разобрались с «Брайтоном» (1:0), а затем пару раз скатали вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и «Ньюкаслом» (2:2). В следующих двух матчах «Эвертон» заработал 6 очков в непростых для себя встречах.

В 25-м туре АПЛ синие вырвали победу у «Уотфорда» (3:2), а неделей позже подопечные Анчелотти одолели «Кристал Пэлас» (3:1).

А вот на вынужденную паузу «Эвертон» ушел не в лучшем расположении духа. Команде в трех турах подряд доставались сильные соперники, с которыми «ириски» играли неубедительно.

23 февраля ливерпульский клуб потерпел поражение от «Арсенала» на «Эмирейтс» (2:3). Позже подопечные Анчелотти разбежались миром с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Перед приостановкой сезона синие были разгромлены «Челси» (0:4).

«Ливерпуль»

В текущем сезоне в Англии команда Юргена Клоппа находится вне конкуренции. Она оторвалась от всех преследователей на 20+ очков и уверенно идет к долгожданному чемпионству.

Календарь и таблица АПЛ

В ходе 29 поединков чемпионата «мерсисайдцы» сумели накопить 82 балла. Атака «Ливерпуля» успела забить 66 голов, что является вторым лучшим показателем в АПЛ, а пропустила команда меньше остальных — 21 гол.

Перед приостановкой сезона команда Юргена Клоппа сражалась на три фронта. 4 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии красные скромно разобрались со «Шрусбери Таун» (1:0) и в следующем раунде попали на «Челси».

В поединке с лондонцами «Ливерпуль» проиграл всухую на «Стэмфорд Бридж» (0:2). А незадолго до встречи с «аристократами» он уступил «Атлетико» в ЛЧ (0:1).

В 28-м туре Премьер-лиги «мерсисайдцы» потерпели первое поражение в сезоне, крупно влетев одному из аутсайдеров «Уотфорду» (0:3). Однако уже в следующем матче «Ливерпуль» завоевал три очка в дуэли с «Борнмутом» (2:1). До ухода на карантин это была последняя победа красных во всех турнирах.

Перед самой паузой состоялась ответка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». В основное время гол Вейналдума был единственным, поэтому встреча перешла в дополнительное время.

В овертайме Фирмино вывел хозяев вперед, однако два гола Льоренте и забитый мяч Мораты выбили «мерсисайдцев» из еврокубков. С общим счетом 2:4 красные оказались за бортом турнира, который они выиграли годом ранее.

Прогноз и ставка

На победу «Эвертона» в игре 30-го тура АПЛ букмекеры предлагают поставить за 5.50, на ничью они дают коэффициент 4.40, а на победу «Ливерпуля» — 1.59.

До карантина результаты обоих клубов оставляли желать лучшего. Команда Анчелотти не справилась с соперниками из верхней части таблицы, а «Ливерпуль» начал часто проигрывать и вылетел из парочки турниров.

Однако после паузы подопечные Клоппа должны брать три очка в поединке с принципиальным соперником, чтобы сделать еще один большой шаг к золоту. Наши прогноз и ставка — победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1.59. 0