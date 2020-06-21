«Кардифф Сити» — «Лидс». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч чемпионата Англии 21 июня 2020 года

В рамках 38-го тура английского Чемпионшипа «Кардифф Сити» примет «Лидс». Встреча, которая пройдет в Кардиффе 21 июня, начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Лидс».

«Кардифф Сити»

Перед стартом 37 тура Чемпионшипа, «Кардифф Сити» с 54 зачетными пунктами находится на девятом месте в турнирной таблице. Команда уступает зоне плей-офф всего два балла.

«Ласточки» за последние пять встреч смогли победить только раз, одолев перед карантином «Барнсли» (2:0) на выезде в рамках первенства.

До того клуб не мог выиграть в четырех поединках во всех турнирах. В двух матчах он проиграл — «Стоку» (0:2) и «Ноттингему» (0:1).

«Лидс»

За девять туров до конца регулярного первенства первого английского дивизиона «Лидс» с 71 очком идет лидером. Команда опережает вторую строку на один пункт.

На данный момент у «Павлинов» 5-матчевая победная серия в Чемпионшипе. По ходу нее они смогли сохранить свои ворота на замке, а беспроигрышная серия состоит из шести игр.

В этот удачный для себя отрезок «белые» по 1:0 одолели в родных стенах «Бристоль» и «Рединг», в гостях «Мидлсбро». Еще была разгромная виктория над «Халлом» (4:0) на выезде и домашний успех против «Хаддерсфилда» (2:0) в прошлом туре.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,25, ничья — в 3,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Лидс» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0