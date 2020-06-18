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    Прервется ли ничейный синдром «Витории»?

    «Боавишта» — «Витория Сетубал». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Примейры 18 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Витория Сетубал»
    «Витория» в четырех прошлых матчах сыграла вничью
    В 27 туре чемпионата Португалии «Боавишта» будет принимать «Виторию Сетубал». Игра пройдет на стадионе «Эштадиу до Бесса Секуло XXI» 18 июня. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Боавишта» — «Витория Сетубал».
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    Футбол. Португалия. Примера 18 Июня 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.05
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 4.20
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    «Боавишта»

    «Боавишта» по итогам 26 туров занимает 10-е место в чемпионате Португалии. В активе команды 32 очка, что на 11 больше выше, чем верхний клуб в зоне вылета.

    До карантина коллектив не выиграл четыре поединка кряду при трех поражениях.

    Только в последнем матче перед паузой клуб сыграл вничью с «Тонделой» (1:1). Перед этой неудачной серией он выиграл три встречи кряду.

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    После возобновления сезона безвыигрышная серия продолжилась — обидчиком выступил «Морейренсе» (0:1), но уже в следующем поединке коллектив победил «Брагу» (1:0) на выезде.

    «Витория Сетубал»

    «Витория» занимает 12 место с 30 очками. У команды имеется затяжная безвыигрышная серия, состоящая из восьми матчей — 4 ничьи и 3 поражения.

    Отметим, что 3 марта гости показали характер и сыграли 1:1 с «Бенфикой» на своем поле. До этого клуб провел нулевой матч с «Портимоненсе».

    Это были не последние мировые для клуба, ведь их серия в итоге составляет уже четыре матча. В позапрошлом туре была ничья с «Маритиму» (1:1), а в прошлом — с «Санта-Кларой» (2:2).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, ничья — 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что «Боавишта» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0

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