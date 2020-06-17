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    «Виктория» вновь одолеет «Спарту»?

    «Спарта» Прага — «Виктория» Пльзень. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Кубка Чехии по футболу 17 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Спарта
    Прогноз и ставки на «Спарта» Прага — «Виктория» Пльзень
    Алеш Чермак
    17 июня в полуфинале Кубка Чехии по футболу пражская «Спарта» на своем поле сыграет с «Викторией» из Пльзени. Начало поединка — в 21:15 по мск. Прогноз на «Спарта» Прага — «Виктория» Пльзень.
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    Футбол. Чехия. Кубок 17 Июня 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Спарта» Прага

    Пражская «Спарта» в текущем кубковом розыгрыше преодолела три этапа, пропустив за весь турнир всего лишь один гол.

    Начала столичная команда с выездной виктории над «Высочиной Йиглава» (2:1), затем поочередно разгромили «Ческе Будейовице» (4:0) на его арене и «Баник» Остраву (5:0) в родных стенах.

    Регулярное первенство «красные» закончили на третьем месте, набрав в 30 матчах 50 очков, правда отстав от второго места, где разместился предстоящий противник, аж на 16 пунктов.

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    • Стоит отметить, что у «Спарты» на данный момент 5-матчевая победная серия, в которой коллектив пропустил лишь один гол при 12 забитых.

    «Виктория» Пльзень

    «Виктория» Пльзень также преодолела три этапа в текущем кубковом розыгрыше, но не так уверенно, как предстоящий противник.

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    На первых двух раундах «красно-синие» не без труда прошли клубы из низших дивизионов, сперва победи 3:1, а затем только по итогам овертайма (4:3 ОТ). В 1/4 финала они дома переиграли «Младу Болеслав» (4:2).

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    Клуб из Пльзени регулярный чемпионат завершил с 66 очками на второй позиции, отстав от первой пражской «Славии» не шесть пунктов.

    Отметим, что у «Виктории» числится 22-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где 19 встреч были победными.

    В этом первенстве «Виктория» дважды обыграла «Спарту»: 1:0 — дома и 2:1 — на выезде.

    Прогноз на «Спарта» Прага — «Виктория» Пльзень

    «Виктория» находится просто в превосходной форме, поэтому спрогнозируем выход клуба из Пльзени в финал турнира. Наш прогноз и ставка: проход «Виктории». 0

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