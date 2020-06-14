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    Добудет ли «Словацко» такую нужную победу?

    «Словацко» — «Спарта» Прага. Прогноз (к. 3.55) и ставки на матч чемпионата Чехии по футболу 14 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Спарта
    Прогноз и ставки на «Словацко» — «Спарта» Прага
    Игрок «Словацко»
    14 июня в 30-м туре чемпионата Чехии по футболу «Словацко» в родных стенах примет пражскую «Спарту». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Словацко» — «Спарта» Прага.

    «Словацко»

    «Словацко» за тур до конца регулярки идет на восьмом месте в турнирной таблице и имеет призрачные шансы на попадание в шестерку, т.к. отстает от чемпионского плей-офф на два очка.

    Карантинная пауза не пошла клубу из города Угерске-Градиште не пользу. В пяти проведенных играх после отдыха он одержал всего одну викторию при двух поражених и ничьих.

    В прошлом туре коллектив в родных стенах уступил «Богемиансу» со счетом 1:2, а перед этим расписал мировую с «Опавой» (1:1), также на выезде.

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  • 11/06/2020

    • 14 домашних встреч принесли «Словацко» семь победных исходов, четыре ничейных результатов и три поражения, разница забитых и пропущенных — 20:10.

    «Спарта» Прага

    «Спарта» уже забронировала себе место в чемпионском плей-офф. На данный момент она идет четвертой, опережая седьмую позицию на четыре балла.

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    Незапланированная пауза пошла пражскому коллективу только на пользу. Он выиграл четыре игры при одном поражении, которое состоялось еще в первой игре против рестарта дома от второй «Виктории Плзень» (1:2).

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    После чего «красные» только побеждали, выиграв четыре игры с общим счетом 10:1. В последнем сыгранном матче они переиграли в родных стенах «Опаву» (2:0).

    В 14 гостевых поединках «Спарта» добыла пять победных результатов, столько же встреч свела вничью и четырежды проиграла, разница мячей составила — 19:16.

    В первом круге «Словацко» в Праге одолело «Спарту» со счетом 2:0, а в позапрошлом сезоне оппоненты обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

    Прогноз на «Словацко» — «Спарта» Прага

    «Словацко», которое не теряет надежды на чемпионский плей-офф, вполне может добыть такие нужны три очка с командой, решивший на данном этапе свои задачи. Наш прогноз и ставка: П1. 0

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