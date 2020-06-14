«Энергетик-БГУ» — «Белшина». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Высшей лиги 14 июня 2020 года

В 13 туре чемпионата Белоруссии «Энергетик-БГУ» будет принимать «Белшину». Игра пройдет на стадионе «РЦОП-БГУ» 14 июня. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Энергетик-БГУ» — «Белшина».

«Энергетик-БГУ»

Футбольная команда из Минска имеет в своей копилке 22 балла, благодаря чему она занимает четвертую позицию в чемпионате. От первой строчки она отстает на 4 пункта, от второй — на 2, а от третьей — по дополнительным показателям.

Концовка апреля вышла для «энергетиков» ужасной. В трех поединках этот клуб потерпел поражения, не забив ни единого гола. «Энергетик-БГУ» уступил «Торпедо-БелАЗ» (0:2), «Городее» (0:1) и «Неману» (0:3).

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А майские туры оказались удачными. Коллектив Владимира Белявского завоевал 12 баллов в четырех встречах. Минский клуб победил «Смолевичи» (2:0), «Слуцк» (2:1), «Динамо» Брест (2:1) и «Ислочь» (2:1).

В последней игре прошлого месяца «Энергетик-БГУ» разошелся миром с «Витебском»в результативной встрече дома (3:3). В 12-м туре Высшей лиги команда потерпела поражение от «Шахтера» Солигорск (0:1).

«Белшина»

Приняв участие в 12 матчах, коллектив из Бобруйска заработал всего 3 очка. В турнирной таблице эта команда плетется на последнем месте с разницей голов — 9:27.

Лучшая серия, которую смогла выдать «Белшина» в течение сезона, состоит из двух ничейных исходов в противостояниях с «Неманом» (1:1) и клубом «Смолевичи» (1:1).

После этого «резиновые» потерпели поражения в трех играх, уступив «Слуцку» (2:3), «Динамо» Брест (0:3) и команде «Ислочь» (1:2). Еще одну ничью «шина» раскатала с «Витебском» (1:1).

Однако три последних поединка снова закончились разочарованием для болельщиков. «Белшина» оказалась слабее «Шахтера» Солигорск (0:4), «Славии» Мозырь (2:3) и «Динамо» Минск (0:4).

Прогноз и ставка

На победу «Энергетика-БГУ» в игре 13-го тура Высшей лиги букмекеры дают коэффициент 1.57, на ничью — 4.00, а на победу «Белшины» — 6.00.

На данном этапе турнира клуб из Бобруйска выглядит очень плохо, а минский коллектив идет уверенно и борется за призовые места. У хозяев грядущего матча появился хороший шанс заработать 3 очка, которые точно не будут лишними. Наш прогноз и ставка — победа «Энергетика-БГУ» за 1.57. 0