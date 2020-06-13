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    Справится ли «Вольфсбург» со своим прямым конкурентом?

    «Вольфсбург» — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Бундеслиги 13 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Фрайбург»
    Ксавер Шлагер
    В 31 туре чемпионата Германии «Вольфсбург» будет принимать «Фрайбург». Игра пройдет на «Фольксваген Арене» 13 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Фрайбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Июня 2020 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 16:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.55
  • Ставка!
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    «Вольфсбург»

    Немецкий клуб из одноименного города находится на шестом месте в чемпионате с 45 баллами на счету. Эта позиция позволяет команде попасть в квалификацию Лиги Европы в следующем сезоне.

    Однако в спину «Вольфсбургу» сейчас дышат «Хоффенхайм» с 43 очками и грядущий соперник «Фрайбург» с 41 пунктом. Возобновление Бундеслиги подопечные Оливера Гласнера отметили победой над «Аугсбургом» (2:1).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Но уже в следующем туре «волки» остались ни с чем в противостоянии с «Боруссией» Д (0:2). Через 3 дня зелено-белые разгромили «Байер» (4:1).

    В конце мая «Вольфсбург» на «Фольксваген Арене» потерпел поражение от «Айнтрахта» (1:2), а в первом поединке лета коллектив Гласнера одержал верх над «Вердером» (1:0).

    «Фрайбург»

    За 30 матчей немецкого первенства команда из земли Баден-Вюртемберг заработала 41 очко. Этого сейчас достаточно для восьмого места в турнирной таблице.

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  • 10/06/2020

    • Перед уходом на карантин «Фрайбург» завоевал победу в домашней игре против «Униона» (3:1), а после рестарта Бундеслиги этот коллектив заработал всего 5 баллов в 5 поединках.

    После паузы подопечные Кристиана Штрайха разошлись миром с «РБ Лейпцигом» на «Ред Булл Арене» (1:1), а в следующем туре они минимально уступили «Вердеру» (0:1).

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    26 мая «Фрайбург» сыграл в результативную ничью с «Айнтрахтом» (3:3), а через три дня он оказался слабее «Байера» (0:1). В недавнем матче коллектив Штрайха победил «Боруссию» М (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вольфсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.71. Ничья оценивается в 4.00, а победа «Фрайбурга» — в 4.90.

    На «Фольксваген Арене» в очной встрече сойдутся две команды, которые после паузы играют нестабильно, демонстрируя разные результаты в каждом матче. Но в родных стенах мотивированные «волки» кажутся фаворитами. Наш прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вольфсбурга» больше 1.5 за 1.73. 0

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    «Вольфсбург» — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Бундеслиги 13 июня 2020 года. Прогноз на «Вольфсбург» — «Фрайбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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