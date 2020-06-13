«Вольфсбург» — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Бундеслиги 13 июня 2020 года

В 31 туре чемпионата Германии «Вольфсбург» будет принимать «Фрайбург». Игра пройдет на «Фольксваген Арене» 13 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Фрайбург».

«Вольфсбург»

Немецкий клуб из одноименного города находится на шестом месте в чемпионате с 45 баллами на счету. Эта позиция позволяет команде попасть в квалификацию Лиги Европы в следующем сезоне.

Однако в спину «Вольфсбургу» сейчас дышат «Хоффенхайм» с 43 очками и грядущий соперник «Фрайбург» с 41 пунктом. Возобновление Бундеслиги подопечные Оливера Гласнера отметили победой над «Аугсбургом» (2:1).

Календарь и таблица Бундеслиги

Но уже в следующем туре «волки» остались ни с чем в противостоянии с «Боруссией» Д (0:2). Через 3 дня зелено-белые разгромили «Байер» (4:1).

В конце мая «Вольфсбург» на «Фольксваген Арене» потерпел поражение от «Айнтрахта» (1:2), а в первом поединке лета коллектив Гласнера одержал верх над «Вердером» (1:0).

«Фрайбург»

За 30 матчей немецкого первенства команда из земли Баден-Вюртемберг заработала 41 очко. Этого сейчас достаточно для восьмого места в турнирной таблице.

Перед уходом на карантин «Фрайбург» завоевал победу в домашней игре против «Униона» (3:1), а после рестарта Бундеслиги этот коллектив заработал всего 5 баллов в 5 поединках.

После паузы подопечные Кристиана Штрайха разошлись миром с «РБ Лейпцигом» на «Ред Булл Арене» (1:1), а в следующем туре они минимально уступили «Вердеру» (0:1).

26 мая «Фрайбург» сыграл в результативную ничью с «Айнтрахтом» (3:3), а через три дня он оказался слабее «Байера» (0:1). В недавнем матче коллектив Штрайха победил «Боруссию» М (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Вольфсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.71. Ничья оценивается в 4.00, а победа «Фрайбурга» — в 4.90.

На «Фольксваген Арене» в очной встрече сойдутся две команды, которые после паузы играют нестабильно, демонстрируя разные результаты в каждом матче. Но в родных стенах мотивированные «волки» кажутся фаворитами. Наш прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вольфсбурга» больше 1.5 за 1.73. 0