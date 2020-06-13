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    Удержит ли «Наполи» путевку в финал Кубка Италии?

    «Наполи» — «Интер». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Кубка Италии 13 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Интер»
    «Наполи»
    В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Наполи» будет принимать «Интер». Встреча пройдет на аренер «Сан-Паоло» 13 июня. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Кубок 13 Июня 2020 года
    Наполи
  • Италия. Кубок
    •  Наполи 22:00 Интер Интер
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    «Наполи»

    Неаполитанцы начали выступление в Кубке Италии с 1/8 финала, обыграв в январе на своем поле «Перуджу» (2:0), благодаря дублю Инсинье в первом тайме.

    В четвертьфинале, который прошел в январе же, «Наполи» на своем поле победил римский «Лацио», благодаря единственному голу, который Инсинье забил уже на 2-й минуте.

    Первый полуфинальный матч с «Интером» неаполитанцы провели в середине февраля, победив на выезде со счетом 1:0. Отличился во втором тайме Фабиан Руис.

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  • 09/06/2020

    • Перед коронавирусным перерывом «Наполи» дома сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а в Серии А одолел со счетом 2:1 «Брешию» в гостях и «Торино» дома.

    Все прогнозы на Серию А

    В чемпионате Италии «Наполи» после 26 матчей занимает 6 место с 39 очками. Разница мячей 41-36, 9 голов забил Аркадиуш Милик, еще 6 Дрис Мертенс, 5 у Лоренцо Инсинье.

    «Интер»

    Миланский клуб в 1/8 финала Кубка Италии разгромил в середине января на своем поле «Кальяри» со счетом 4:1. Дубль оформил Ромелу Лукаку.

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  • 10/06/2020

    • В четвертьфинале «Интер» на своем поле победил в конце января «Фиорентину» со счетом 2:1. Забив перед перерывом, «нерадзурри» дали сопернику отыграться во втором тайме, но тут же забили снова.

    В первом полуфинальном матче «Интер» на своем поле уступил «Наполи» (0:1), после чего потерпел выездное поражение еще и в Серии А, проиграв «Лацио» (1:2).

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    Перед перерывом в мировом футболе, «Интер» прошел «Лудогорец» в 1/16 финала Лиги Европы (2:0 в гостях и 2:1 дома), а в последнем матче проиграл «Ювентусу» (0:2) в Турине.

    В чемпионате Италии «Интер» после 26 матчей занимает 3 место с 54 очками. Разница мячей 49-24, 17 голов забил Ромелу Лукаку, еще 11 голов у Лаутаро Мартинеса.

    Календарь и таблица Серии А

    В первом круге чемпионата «Интер» победил на выезде со счетом 3:1. В прошлом сезоне миланцы дома победили 1:0, но проиграли на выезде 1:4.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Наполи» — 2.75, победа «Интера» — 2.50, ничья — 3.45.

    Выход «Наполи» в финал оценивают с коэффициентом 1,45, а за успех «Интера» дают 2.75.

    Прогнозируем, что «Наполи» удержит минимальное преимущество в домашнем матче и не проиграет.

    Матч вряд ли будет очень результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,95 и «Обе забьют — нет» за 2,10. 0

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