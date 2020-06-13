«Леганес» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч испанской Примеры 13 июня 2020 года

«Леганес»
На момент остановки Примеры «Леганес» расположился в таблице в зоне выживания. Команда в 27 турах сумела набрать только 23 очка и занимает 19-е место. От спасительной семнадцатой позиции ее отделяет 3 пункта.
«Леганес» — худшая команда чемпионата по забитым голам (21). Пропустила команда 39 мячей.
В последнем матче перед остановкой чемпионата «Леганесу» удалось прервать свою серию из четырех подряд поединков без побед (две ничьи и два поражения). 8 марта команда обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1.
На своем поле «Леганес» выступает не лучшим образом — в половине матчей команда проиграла: 4 победы, 3 ничьи и 7 поражений.
«Вальядолид»
«Вальядолид» в турнирной таблице Ла Лиги располагается на 15-й позиции. У команды в активе 19 очков, от зоны вылета ее отделяют 4 пункта.
В 27 турах «Вальядолид» сумел отличиться только 23 раза, а пропустил 33 гола (по пропущенным команда лучшая в нижней части таблицы Примеры).
Свой последний на данный момент матч «Вальядолид» также проводил 8 марта. Команда на своем поле была разгромлена «Атлетиком» со счетом 1:4. Это поражение стало для «Вальядолида» вторым подряд.
В гостях в нынешнем чемпионате у «Вальядолида» 3 победы, 4 ничьи и 7 поражений.
Прогноз и ставки
На победу «Леганеса» букмекеры дают коэффициент 2,28, на ничью — 3,10, на победу «Вальядолида» — 3,60. Встреча этих команд в первом круге завершилась вничью — 2:2.
Прогноз на матч — победа «Леганеса» в один мяч или ничья с коэффициентом 1.74. 0