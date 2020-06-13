«Леганес» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч испанской Примеры 13 июня 2020 года

В рамках 28-го тура чемпионата Испании «Леганес» будет принимать «Вальядолид». Матч пройдет 13 июня на стадионе «Бутарке». Начало встречи — в 20:30. Прогноз на «Леганес» — «Вальядолид».

«Леганес»

На момент остановки Примеры «Леганес» расположился в таблице в зоне выживания. Команда в 27 турах сумела набрать только 23 очка и занимает 19-е место. От спасительной семнадцатой позиции ее отделяет 3 пункта.

«Леганес» — худшая команда чемпионата по забитым голам (21). Пропустила команда 39 мячей.

В последнем матче перед остановкой чемпионата «Леганесу» удалось прервать свою серию из четырех подряд поединков без побед (две ничьи и два поражения). 8 марта команда обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1.

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На своем поле «Леганес» выступает не лучшим образом — в половине матчей команда проиграла: 4 победы, 3 ничьи и 7 поражений.

«Вальядолид»

«Вальядолид» в турнирной таблице Ла Лиги располагается на 15-й позиции. У команды в активе 19 очков, от зоны вылета ее отделяют 4 пункта.

В 27 турах «Вальядолид» сумел отличиться только 23 раза, а пропустил 33 гола (по пропущенным команда лучшая в нижней части таблицы Примеры).

Свой последний на данный момент матч «Вальядолид» также проводил 8 марта. Команда на своем поле была разгромлена «Атлетиком» со счетом 1:4. Это поражение стало для «Вальядолида» вторым подряд.

В гостях в нынешнем чемпионате у «Вальядолида» 3 победы, 4 ничьи и 7 поражений.

Прогноз и ставки

На победу «Леганеса» букмекеры дают коэффициент 2,28, на ничью — 3,10, на победу «Вальядолида» — 3,60. Встреча этих команд в первом круге завершилась вничью — 2:2.

Прогноз на матч — победа «Леганеса» в один мяч или ничья с коэффициентом 1.74. 0