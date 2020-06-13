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    «Ференцварош» приблизит свою победу в венгерском первенстве?

    «Ференцварош» — «Кишварда». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч чемпионата Венгрии 13 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Ференцварош
    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Кишварда»
    Александр Зубков
    В субботу, 13 июня, в 28-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» сыграет дома с «Кишвардой». Игра, которая пройдет в Будапеште на стадионе «Гроупама», начнется в 17:55 по мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Кишварда».

    «Ференцварош»

    За пять туров до завершения венгерского первенства «Ференцварош» с 64 очками идет во главе турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на девять пунктов.

    После рестарта чемпионата, «зелено-белые» не знали горечи поражений, трижды победив при двух ничейных результатах, пропустив в этом отрезке четыре гола при девяти забитых.

    В прошлом игровом дне «фради» на выезде расписали мировую с претендентом на вылет «Пакшем» со счетом 2:2, а туром ранее они на своей территории разгромили середняка «Диошдьор» — 3:0.

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    На «Гроупаме» в текущей венгерском чемпионате «Ференцварош» выступает просто блестяще, выиграв 11 матчей при трех ничейных исходах, разница мячей — 27:6.

    «Кишварда»

    «Кишварда» с 35 зачетными пунктами идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии, находясь на расстоянии четырех очков от зоны вылета.

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  • 09/06/2020

    • «Трехцветные» после возобновления первенства успели провести только три матча. В первом посткарантинном поединке они в родных стенах переиграли минимально «Уйпешт» (1:0).

    После чего потерпели на выезде фиаско от «МОЛ Види» со счетом 0:2 и накануне они расписали мировую на своей территории с «Мезоковешди» — 1:1.

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    14 гостевых игр текущего чемпионата принесли «Кишварде» три победных результата, два мировых исхода и девять поражений, разница забитых и пропущенных — 15:23.

    В первом круге «Ференцварош» обыграл 2:1 «Кишварду» на ее арене, а в минувшем первенстве клуб из Будапешта дважды победил по 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ференцвароша» — 1.32, победа «Кишварды» — 8.70, ничья — 5.15.

    «Фради» в родных стенах играют уверенно и редко пропускают. Прогнозируем, что и на этот раз хозяева выиграют «всухую». Наш прогноз на этот матч — «Ференцварош» победит и не пропустит. Ставка за 2.02. 0

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    «Ференцварош» — «Кишварда». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч чемпионата Венгрии 13 июня 2020 года. Прогноз на «Ференцварош» — «Кишварда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
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