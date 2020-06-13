«Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Бундеслиги 13 июня 2020 года

В субботу, 13 июня, мюнхенская «Бавария» будет принимать менхенгладбахскую «Боруссию» в 31-м туре немецкой Бундеслиги. Начало поединка — в 19:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Боруссия» М.

«Бавария»

В Бундеслиге подопечные Ханса-Дитера Флика уверенно лидируют, набрав 70 очков в 30 сыгранных турах.

После выхода из карантина мюнхенцы выиграли у «Униона» (2:0), «Айнтрахта» (5:2), дортмундской «Боруссии» (1:0), «Фортуны» (5:0) и «Байера» (4:2).

В лазарете «Баварии» находятся Фелипе Коутиньо, Корентен Толиссо и Никлас Зюле.

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Карантин не помешал действующему чемпиону набрать прекрасную форму и продолжить крушить всех своих соперников — в чемпионате команда одержала уже девять побед подряд. Более того, 10 июня «Бавария» принимала «Айнтрахт» в полуфинале Кубка Германии и снова победила — 2:1.

«Боруссия» М

«Боруссия» Менхенгладбах ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда идет в первой четверке.

У «Боруссии» в активе 56 очков, столько же и у «Байера», который занимает пятую позицию. Менхенгладбахцы забили 57 голов, а пропустили 36.

После возобновления сезона «Боруссия» М одержала две победы, один раз сыграла вничью и дважды уступила.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Боруссия» обыграла «Айнтрахт» со счетом 3:1, а в предпоследнем туре разгромила «Унион» — 4:1. Между этими матчами команда уступила «Байеру» — 1:3, а также сыграла вничью с «Вердером» — 0:0.

В прошлом туре команда гостила у «Фрайбурга» и при неплохой игре уступила со счетом 0:1, играя с 68 минуты в меньшинстве.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Баварии» — 1.38, победа «Боруссии» — 7.90, ничья — 5.40.

Прошлый матч между собой команды провели в декабре — тогда менхенгладбахцы на своем поле праздновали победу со счетом 2:1.

Сейчас «Боруссия» только набирает форму после карантина, коллективу не хватает стабильности. В то же время «Бавария» имеет роскошную серию побед, которая должна быть продлена на домашней арене.

Предлагаем поставить на победу «Баварии» и тотал матча больше 2,5 гола за 1.76. 0