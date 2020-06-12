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    «Б-36 Торсхавн» прервет свою неудачную серию?

    «ЭБ/Стреймур» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «ЭБ/Стреймур» — «Б-36 Торсхавн»
    Футболист Б-36
    12 июня в седьмом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ЭБ/Стреймур» на своей территории сыграет «Б-36 Торсхавном». Начало — 17:00 по мск. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «Б-36 Торсхавн».

    «ЭБ/Стреймур»

    «ЭБ/Стреймур» с шестью набранными пунктами расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, опережая на пять баллов зону вылета.

    Начал этот чемпионат коллектив из поселка Айи с двух поражений подряд, уступив на выезде «ХБ Торсхавну» (0:1) и в родных стенах «НСИ Рунавику» (0:3).

    В третьем туре «черно-белые» заработали первые очки в сезоне, одолев дома «ТБ Творойри» (2:0), после чего проиграли в гостях «КИ Клаксвику» (0:3) и «ИФ Фуглафьердуру» (1:2).

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  • 08/06/2020

    • На минувших выходных «ЭБ/Стреймур» добыл вторую викторию в сезоне, переиграв на своей территории «Скалу» со счетом 1:0.

    «Б-36 Торсхавн»

    У «Б-36 Торсхавна» в копилке находится 12 набранных баллов, позволяющие столичному коллективу находится на четвертой строке, лидирующему «ХБ Торсхавну» он проигрывает шесть очков.

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    Начали текущее первенство «белые тигры» с четырех викторий подряд. На старте розыгрыша был обыгран действующий чемпион «КИ Клаксвик» (2:0) в гостях, затем они разгромили дома «АБ Аргир» (3:0).

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    Потом состоялась крупная виктория в родных станах над «Скалой» (6:2) и победа над «ТБ Тверойри» (3:1) на выезде.

    В последних двух играх Б-36 уступил с одинаковым счетом 2:4. Сперва в дерби он потерпел фиаско от ХБ, а накануне был повержен вне родных стен «Викингуром».

    «Б-36 Торсхавн» в прошлом первенстве выиграл все три встречи у «ЭБ/Стреймура» — 2:1, 3:0 и 4:0.

    Прогноз и ставки

    Прогнозируем в этом поединке победу гостей, но не думаем, что матч будет результативным. Наши прогноз и ставка: П2 + ТМ 3,5. 0

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    «ЭБ/Стреймур» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 июня 2020 года. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «Б-36 Торсхавн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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