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    Приблизится ли «Витория Гимарайнш» к топ-4?

    «Белененсеш» — «Витория Гимарайнш». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч чемпионата Португалии 11 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Белененсеш» — «Витория Гимарайнш»
    «Витория Гимарайнш» идет на шестом месте
    В 26-м туре чемпионата Португалии «Белененсеш» будет принимать «Виторию Гимарайнш». Матч пройдет в Лиссабоне 11 июня. Начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Белененсеш» — «Витория Гимарайнш».
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    Футбол. Португалия. Примера 11 Июня 2020 года
    Белененсеш
  • Португалия. Примера
    •  Белененсеш 21:00 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
  • Португалия. Примера
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    «Белененсеш»

    Клуб из Лиссабона после 25 туров находится на 13 месте, имея на своем счету всего 29 очков. От зоны вылета его отделяют 10 пунктов.

    Несмотря на довольно низкую позицию, команда находится в неплохой форме. Это подтверждает серия в пять матчей чемпионата Португалии без поражений.

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    По ходу нее коллектив трижды победил и два раза сыграл вничью лишь при одном пропущенном мяче. В прошлом туре — он же первый после паузы — «Белененсеш» выиграл у «Авеша» (2:0).

    «Витория Гимарайнш»

    Перед стартом 26-го тура, «Гимарайнш» с 38 набранными очками находится на шестой позиции в турнирной таблице, уступая четвертой еврокубковой строке пять пунктов.

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    • Перед уходом на карантин «Завоеватели» выдали хорошую серию. По ходу нее в трех проведенных матчах они пропустили всего лишь один гол.

    В этом удачном отрезке команда была сильнее в гостях аутсайдера «Авеш» (2:0). Потом дома разобралась с «Тонделой» (2:0), после чего на выезде положили на лопатки «Пасуш де Феррейра» (2:1).

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    После паузы коллектив довел беспроигрышную серию до четырех поединков, но прервал победную, сыграв вничью со «Спортингом» (2:2) дома.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,00, ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Витория Гимарайнш» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0

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    «Белененсеш» — «Витория Гимарайнш». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч чемпионата Португалии 11 июня 2020 года. Прогноз на «Белененсеш» — «Витория Гимарайнш». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.50
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