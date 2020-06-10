«Баник» Острава — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Чехии по футболу 10 июня 2020 года

В среду, 10 июня, «Баник» в Остраве на Городском стадионе сыграет с пражской «Славией» в 29-м туре чемпионата Чехии. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Баник» Острава — «Славия» Прага.

«Баник» Острава

За два тура до окончания регулярного первенства, «Баник» с 43 очками находится на шестой позиции в турнирной таблице. От седьмой строки, которая не дает право на чемпионский плеф-офф, остравцы впереди всего на балл.

После рестарта чемпионата «шахтеры» провели четыре матча. В первой посткарантинной игре они сыграла вничью на выезде с аутсайдером «Пршибрамом» (0:0), а потом также в гостях поделили очки со «Злином» (1:1).

Затем клуб из Остравы в родных стенах был повержен «Викторией» Плзень (0:2), а в своей последней встрече переиграл в Оломоуце местную «Симгу» со счетом 3:2.

В 14 домашних поединках текущего чешского первенства «Баник» добыл шесть викторий, четыре встречи закончил мировыми исходами и четырежды проиграл, разница мячей — 25:12.

«Славия» Прага

«Славия» — лидер текущего чешского чемпионата. В 28 поединках клуб из Праги набрал 68 очков и опережает на восемь пунктов ближайшего преследователя.

«Лоскутные» возобновили первенство с трех викторий подряд, поочередно одолев не выезде по 1:0 «Пршибрам» и «Младу Болеслав», а также в родных стенах «Яблонец» — 5:0.

В минувшем игровом дне «красно-белые» на своей арене играли со второй «Викторией Плзень» (0:0), тем самым сохранив 8-очковый отрыв в таблице.

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14 встреч вне родных стен текущего первенства принес «Славии» девять победных результатов, три ничейных исхода и два поражения, разница забитых-пропущенных — 21:5.

В первом круге «Славия» обыграла дома «Баник» (4:0), в минувшем первенстве в Остраве оппоненты расписали мировую 0:0, а в Праге верх взяли «лоскутные» — 4:0.

Прогноз на «Баник» Острава — «Славия» Прага

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Славии» — 1.78, победа «Баника» — 4.60, ничья — 3.65.

На выезде матчи с участием «Славии» зачастую не приносят много забитых мячей, поэтому в этом поединке рекомендуем ставить на тотал «меньше». 0