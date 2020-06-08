«Гамбург» — «Хольштайн Киль». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Второй Бундеслиги по футболу 8 июня 2020 года

В понедельник, 8 июня, «Гамбург» на своем поле примет «Хольштайн Киль» в рамках 30-го тура второй немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Фолькпаркштадионе», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Гамбург» — «Хольштайн Киль».

«Гамбург»

«Гамбург» занимает третье место в турнирной таблице второй немецкой Бундеслиги с 49 очками.

На счету «динозавров» 13 побед, десять ничьих и шесть поражений в 29 сыгранных турах.

После возобновления сезона «черно-бело-синие» разошлись миром с «Гройтер Фюртом» (2:2) и «Арминией» (0:0), уступили «Штутгарту» (2:3), а также одолели «Вехен» (3:2).

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Заметим, что до 21-го тура «Гамбург» практически не выпадал из топ-2, но после серии неудачных матчей оказался позади «Арминии» и «Штутгарта».

«Хольштайн Киль»

«Хольштайн Киль» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице второй немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 38 очков.

«Аисты» одержали десять побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

В этом месяце команда Оле Вернера поделила очки с «Регенсбургом» (2:2), обыграла «Штутгарт» (3:2), а также проиграла «Бохуму» (1:2) и «Арминии» (1:2).

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Примечательно, что «Хольштайн Киль» занимает третье место во второй Бундеслиге, если рассматривать только выездные встречи.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Гамбурга» — 1.65, победа «Хольштайн Киля» — 5.10, ничья — 4.30.

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Исходя из мотивации, очки сейчас нужнее «динозаврам», которые ведут борьбу за прямое попадание в элитный дивизион.

А вот у «аистов» практически не осталось шансов попасть в топ-3, да и вылететь они не должны, ведь до опасной зоны целых 8 очков.

Таким образом, наши прогноз и ставка: «победа "Гамбурга" в один мяч или ничья» за 1.97.

Еще один вариант — «обе команды забьют» за 1.70. Дело в том, что на счету «Хольштайн Киля» серия из шести матчей подряд хотя бы с одним забитым мячом. 0