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    Покажет ли БАТЭ хорошую игру на выезде?

    «Витебск» — БАТЭ. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Высшей лиги 7 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Витебск» — БАТЭ
    Александар Филипович
    В 12 туре чемпионата Белоруссии «Витебск» будет принимать БАТЭ. Игра пройдет на «Центральном Стадионе» 7 июня. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Витебск» — БАТЭ.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 07 Июня 2020 года
    Витебск
  • Витебск
    •  Витебск 16:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
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    Коэффициенты на матч
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    «Витебск»

    Витебская футбольная команда находится на 11 месте в турнирной таблице Высшей лиги. В 11 играх она забила 11 голов, пропустила 13 и набрала 14 очков.

    «Витебск» не радовал своих болельщиков победой с 18 апреля. Тогда «северяне» в пятом туре минимально обыграли «Динамо» Брест (1:0). Единственный гол забил Николаеску с пенальти на 87-й минуте.

    В следующих двух поединках «Витебск» не набрал ни единого балла, уступив клубу «Ислочь» (0:2) и «Славии» Мозырь (2:3). 10 мая эта команда обошлась без голов в противостоянии с «Шахтером» Солигорск (0:0).

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    Последние три майские встречи «северяне» завершили ничейными исходами. Миром «Витебск» разошелся с «Белшиной» (1:1), «Динамо» Минск (1:1) и «Энергетиком-БГУ» (3:3).

    БАТЭ

    За 11 туров Высшей лиги Белорусии представители Борисова набрали 25 очков, забили 23 гола и пропустили 10. Благодаря этим показателям команда лидирует в турнирной таблице, опережая второе место на 3 пункта.

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    • Последний раз БАТЭ терял очки в чемпионате 18 апреля, когда расписал мировую с «Торпедо-БелАЗ» в родных стенах (0:0). Но уже в следующей игре коллектив Кирилла Альшевского реабилитировался, набрав три балла во встрече с «Городеей» (2:0).

    29 апреля «батоны» прошли «Славию» Мозырь в Кубке страны (2:0). В следующих четырех матчах Высшей лиги желто-синие забили 14 голов и переиграли «Неман» (3:1), «Смолевичи» (5:3), «Слуцк» (3:0) и «Динамо» Брест (3:1).

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    Затем в финале Кубка БАТЭ в дополнительное время вырвал победу у «Динамо» Брест. Гол на 121-й минуте забил Волков. 31 мая коллектив Альшевского переиграл «Ислочь» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Витебска» оценивается в 5.95. На ничью букмекеры предлагают поставить за 3.88, а на победу БАТЭ — за 1.61.

    Команда из Борисова находится в отличной форме, забивает много и не собирается опускаться ниже первой строчки, а «Витебск» выглядит не очень убедительно. Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал БАТЭ больше 1.5 за 1.85. 0

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