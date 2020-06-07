«Витебск» — БАТЭ. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Высшей лиги 7 июня 2020 года

В 12 туре чемпионата Белоруссии «Витебск» будет принимать БАТЭ. Игра пройдет на «Центральном Стадионе» 7 июня. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Витебск» — БАТЭ.

«Витебск»

Витебская футбольная команда находится на 11 месте в турнирной таблице Высшей лиги. В 11 играх она забила 11 голов, пропустила 13 и набрала 14 очков.

«Витебск» не радовал своих болельщиков победой с 18 апреля. Тогда «северяне» в пятом туре минимально обыграли «Динамо» Брест (1:0). Единственный гол забил Николаеску с пенальти на 87-й минуте.

В следующих двух поединках «Витебск» не набрал ни единого балла, уступив клубу «Ислочь» (0:2) и «Славии» Мозырь (2:3). 10 мая эта команда обошлась без голов в противостоянии с «Шахтером» Солигорск (0:0).

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Последние три майские встречи «северяне» завершили ничейными исходами. Миром «Витебск» разошелся с «Белшиной» (1:1), «Динамо» Минск (1:1) и «Энергетиком-БГУ» (3:3).

БАТЭ

За 11 туров Высшей лиги Белорусии представители Борисова набрали 25 очков, забили 23 гола и пропустили 10. Благодаря этим показателям команда лидирует в турнирной таблице, опережая второе место на 3 пункта.

Последний раз БАТЭ терял очки в чемпионате 18 апреля, когда расписал мировую с «Торпедо-БелАЗ» в родных стенах (0:0). Но уже в следующей игре коллектив Кирилла Альшевского реабилитировался, набрав три балла во встрече с «Городеей» (2:0).

29 апреля «батоны» прошли «Славию» Мозырь в Кубке страны (2:0). В следующих четырех матчах Высшей лиги желто-синие забили 14 голов и переиграли «Неман» (3:1), «Смолевичи» (5:3), «Слуцк» (3:0) и «Динамо» Брест (3:1).

Затем в финале Кубка БАТЭ в дополнительное время вырвал победу у «Динамо» Брест. Гол на 121-й минуте забил Волков. 31 мая коллектив Альшевского переиграл «Ислочь» (1:0).

Прогноз и ставка

Победа «Витебска» оценивается в 5.95. На ничью букмекеры предлагают поставить за 3.88, а на победу БАТЭ — за 1.61.

Команда из Борисова находится в отличной форме, забивает много и не собирается опускаться ниже первой строчки, а «Витебск» выглядит не очень убедительно. Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал БАТЭ больше 1.5 за 1.85. 0