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    Поднимется ли «Боавишта» в верхнюю часть таблицы?

    «Боавишта» — «Морейренсе». Прогноз (к. 5.80) и ставки на матч чемпионата Португалии 6 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Морейренсе»
    «Морейренсе» занимает восьмое место
    В 25-м туре португальской Примейры «Боавишта» будет принимать «Морейренсе». Матч пройдет в Порту 6 июня. Начало — в 23:15 мск. Прогноз на «Боавишта» — «Морейренсе».

    «Боавишта»

    «Боавишта» по итогам 24 туров занимает 11-е место в чемпионате Португалии. В активе команды 29 очков, что на 10 больше выше, чем верхний клуб в зоне вылета.

    Это будет первый тур Примейры после карантина. До него коллектив не выиграл четыре поединка кряду при трех поражениях.

    Только в последнем матче перед паузой клуб сыграл вничью с «Тонделой» (1:1). Перед этой неудачной серией он выиграл три встречи кряду.

    «Морейренсе»

    После 24 поединков «Морейренсе» идет на восьмой строчке с 30 баллами. В активе команды 30 очков, тогда как до зоны еврокубков 12 пунктов.

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    До карантина коллектив не проиграл в шести матчах кряду. Тем не менее, в этих играх у него лишь три победы при трех ничьих.

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    Перед самой паузой клуб выиграл в одном матче. На своем поле был обыгран «Маритиму» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу равен 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 3,10, ничья — в 3,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Боавишта» выиграет, и обе команды забьют за 5,80. 0

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