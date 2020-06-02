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    На «Стршельнице» много забито не будет?

    «Яблонец» — «Слован Либерец». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Чехии по футболу 2 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Яблонец» — «Слован Либерец»
    Ян Сикора
    Во вторник, 2 июня, «Яблонец» на своем стадионе «Стршельнице» сыграет со «Слован Либерец» в 27-м туре чемпионата Чехии. Начало встречи — в 19:00 по мск. Прогноз на «Яблонец» — «Слован Либерец».

    «Яблонец»

    «Яблонец» с 43 зачетными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице. От первых двух мест коллектив отстает внушительно.

    После карантинной паузы «зелено-белые» провели две встречи в первенстве. Сперва они на своей территории обыграли 1:0 «Злин», а затем были разгромлены на выезде пражской «Славией» (0:5).

    До этого коллектив сыграл в трех спаррингах. Сначала он обменялся викториями с «Викторией Жишков» (по 2:0) и переиграл «Слован Варнсдорф» со счетом 2:1.

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    • На «Стршельнице» в этом первенстве «Яблонец» победил в восьми поединках из 13, дважды сыграл вничью и три игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 28:13.

    «Слован Либерец»

    «Слован Либерец» находится на строку ниже, имея на своем счету 42 набранных балла. Ближайший преследователь находится на расстоянии двух пунктов.

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    • «Сине-белые» сыграли уже в трех играх первенства после рестарта. Начали они с поражения на выезде от «Теплице» (0:2), после чего поочередно одолели «Ческе-Будеевице» (1:0) в гостях и «Словацко» (3:1) дома

    Непосредственно перед возобновлением сезона клуб из Либереца расписал мировую с «Богемианс 1905» (1:1), а также обыграл представителя второго чешского дивизиона «Варнсдорф» — 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    13 гостевых поединков текущего чемпионата принесли «Словану» пять победных результатов, один ничейный исход и семь проигрышей, разница забитых и пропущенных — 14:18.

    В первом круге в Либереце оппоненты расписали мировую (2:2), в прошлом сезоне «Ябблонец» дома победил (1:0), на выезде сыграл вничью — 0:0.

    Прогноз на «Яблонец» — «Слован Либерец»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Яблонца» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Слована» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.35.

    Оба коллектива еще не забронировали себе место в шестерке, и поэтому будут нацелены на результат и наверняка сыграют осторожно. Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0

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