«Яблонец» — «Слован Либерец». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Чехии по футболу 2 июня 2020 года

«Яблонец»
«Яблонец» с 43 зачетными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице. От первых двух мест коллектив отстает внушительно.
После карантинной паузы «зелено-белые» провели две встречи в первенстве. Сперва они на своей территории обыграли 1:0 «Злин», а затем были разгромлены на выезде пражской «Славией» (0:5).
До этого коллектив сыграл в трех спаррингах. Сначала он обменялся викториями с «Викторией Жишков» (по 2:0) и переиграл «Слован Варнсдорф» со счетом 2:1.
На «Стршельнице» в этом первенстве «Яблонец» победил в восьми поединках из 13, дважды сыграл вничью и три игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 28:13.
«Слован Либерец»
«Слован Либерец» находится на строку ниже, имея на своем счету 42 набранных балла. Ближайший преследователь находится на расстоянии двух пунктов.
«Сине-белые» сыграли уже в трех играх первенства после рестарта. Начали они с поражения на выезде от «Теплице» (0:2), после чего поочередно одолели «Ческе-Будеевице» (1:0) в гостях и «Словацко» (3:1) дома
Непосредственно перед возобновлением сезона клуб из Либереца расписал мировую с «Богемианс 1905» (1:1), а также обыграл представителя второго чешского дивизиона «Варнсдорф» — 2:0.
13 гостевых поединков текущего чемпионата принесли «Словану» пять победных результатов, один ничейный исход и семь проигрышей, разница забитых и пропущенных — 14:18.
В первом круге в Либереце оппоненты расписали мировую (2:2), в прошлом сезоне «Ябблонец» дома победил (1:0), на выезде сыграл вничью — 0:0.
Прогноз на «Яблонец» — «Слован Либерец»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Яблонца» предлагают — 2.20.
На викторию «Слована» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.35.
Оба коллектива еще не забронировали себе место в шестерке, и поэтому будут нацелены на результат и наверняка сыграют осторожно. Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0