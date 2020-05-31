«Динамо» Дрезден — «Штутгарт». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Второй Бундеслиги 31 мая 2020 года

В 29 туре Второй немецкой Бундеслиги «Динамо» Дрезден будет принимать «Штутгарт». Игра пройдет на «Рудольф Харбиг» 31 мая. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Динамо» Дрезден — «Штутгарт».

«Динамо» Дрезден

Немецкий клуб из Дрездена является худшим представителем Второй Бундеслиги. За 25 матчей команда набрала всего 24 балла из-за чего она находится на последнем месте в турнирной таблице.

До приостановки турнира «Динамо» Дрезден имело отрезок из четырех поединков без побед, который начался с ничейной встречи с «Хайденхаймом» (0:0).

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Затем подопечные Маркуса Каучински проиграли «Дармштадту» (2:3) и обошлись без забитых голов в противостоянии с «Санкт-Паули» (0:0).

22 февраля «Динамо» Дрезден оказалось слабее «Бохума» (1:2). В двух последних матчах команда Каучински взяла верх над «Регенсбургом» (2:1) и «Эрцгебирге Ауэ» (2:1).

«Штутгарт»

Футбольный клуб из одноименного города поднялся на второе место в турнирной таблице, заработав 48 очков за 28 матчей. От «Арминии», идущей первой, он отстает на 5 пунктов.

После вылета из Кубка Германии от «Байера» (1:2) «Штутгарт» провел три победные встречи во Второй Бундеслиге. Команда Пеллегрино Матараццо обыграла «Эрцгебирге Ауэ» (3:0), «Бохум» (1:0) и «Регенсбург» (2:0).

Затем последовала серия из четырех поединков без побед. Она началась с поражения от «Гройтер Фюрт» (0:2) и продолжилась ничьей в матче с «Арминией» (1:1).

Возобновление сезона «Штутгарт» встретил поражениями от «Веена» (1:2) и «Хольштайна Киль» (2:3). В последнем туре «автозаводцы» взяли верх над «Гамбургом» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Дрезден в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 8.30, на ничью они дают коэффициент 4.70, а на победу «Штутгарта» — 1.40.

У гостей данного противостояния появилась хорошая возможность заработать 3 балла в поединке с самой слабой командой чемпионата. Наш прогноз и ставка на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.63. 0