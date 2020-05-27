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    Сколько забитых мячей подарят нам команды в Аугсбурге?

    «Аугсбург» — «Падерборн». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Бундеслиги 27 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Падерборн»
    Феликс Удуохай и Рис Оксфорд
    В 28 туре чемпионата Германии «Аугсбург» будет принимать «Падерборн». Игра пройдет на «ВВК Арене» 27 мая. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Падерборн».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Мая 2020 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 21:30 Падерборн 07 Падерборн 07
  • Падерборн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
    •

    «Аугсбург»

    За 27 матчей немецкого чемпионата команда из одноименного города завоевала 30 очков. Сейчас этот коллектив располагается на 12 месте в турнирной таблице.

    На данном этапе сезона «Аугсбург» находится ближе к зоне борьбы за выживание (6 очков), чем к еврокубковым местам (9 баллов).

    Совсем недавно коллектив Хайко Херрлиха пережил серию из четырех поражений подряд, которая началась перед паузой. В тех матчах «Фуггеры» уступили «Байеру» (0:2), «Боруссии» М (2:3) и «Баварии» (0:2).

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    • После возобновления Бундеслиги «Аугсбург» потерпел поражение от «Вольфсбурга» (2:3). 24 мая команда всухую разобралась с «Шальке» на выезде (3:0).

    «Падерборн»

    На данной стадии немецкого первенства клуб из Падерборна безнадежно идет последним в турнирной таблице. За 27 матчей чемпионата команда заработала лишь 18 баллов.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Коллектив Штеффена Баумгарта не может победить еще с начала февраля. А до паузы «Падерборн» потерпел четыре поражения кряду в Бундеслиге.

    15 февраля «Падерборн» оказался слабее «Герты» (1:2), затем он уступил «Баварии» (2:3), «Майнцу» (0:2) и «Кельну» (1:2).

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    Рестарт чемпионата получился для команды Баумгарта более удачным. В первых двух турах после паузы его подопечные сыграли вничью с «Фортуной» (0:0) и «Хоффенхаймом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Аугсбурга» в матче 28-го тура чемпионата Германии букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью они предлагают поставить за 3.75, а на победу «Падерборна» — за 3.70.

    После возобновления сезона «Аугсбург» забил 4 гола в двух матчах, что, безусловно, говорит о готовности команды бороться за победу в каждой игре. Но и «Падерборн», выйдя из отдыха, начал зарабатывать очки. Наши прогноз и ставка на матч — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77. 0

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