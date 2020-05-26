«Млада Болеслав» — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Чехии по футболу 26 мая 2020 года

Во вторник, 26 мая, «Млада Болеслав» на своем поле примет пражскую «Славию» в рамках 25-го тура чемпионата Чехии. Встреча, которая пройдет на «Локотранс Арене», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Млада Болеслав» — «Славия» Прага.

«Млада Болеслав»

«Млада Болеслав» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Чехии, имея на своем счету 37 очков.

Подопечные Йозефа Вебера одержали 11 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели девять поражений.

В весенней части национального первенства «Млада Болеслав» выступает не слишком успешно. Перед вынужденной паузой команда проиграла «Ческе Будеевице» (0:3), разошлась миром со «Словацко» (0:0), «Пршибрамом» (0:0), а обыграла только «Баник» (3:2).

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В майских товарищеских матчах «Болеслав» дважды сыграл вничью с «Богемиансом 1905» (1:1 и 0:0).

«Славия»

Пражская «Славия» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Чехии с 58 очками, что на 8 баллов больше, чем у идущей второй «Виктории».

На счету «красно-белых» 18 побед, 4 ничьи и всего 2 поражения в нынешнем сезоне.

В этом году в рамках национального первенства «Славия» обыграла «Слезски» (2:0), поделила очки со «Спартой» (1:1), а также уступила «Богемиансу 1905» (0:1) и «Словацко» (0:2).

Также в этом сезоне «Славия» выступала в Лиге чемпионов, но в группе с «Барселоной», дортмундской «Боруссией» и «Интером» заняла последнее место, набрав 2 очка.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Славии» — 1.58, победа «Млады Болеслав» — 5.30, ничья — 3.90.

У «Болеслава» в этом году получается далеко не все, но команда продолжает сражение за еврокубки, поэтому сбрасывать ее со счетов точно не стоит.

Да, «Славия» считается фаворитом, но ведь эта команда тоже долгое время провела на карантине, в связи с чем вряд ли сможет проявить все свои лучшие качества, тем более вдали от дома.

Допускаем, что гости могут победить, но вряд ли их успех будет уверенным. Наш прогноз — «победа "Млады Болеслав" с форой +1» за 1.90.

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов меньше 3», которая принимается с коэффициентом 1.71. Обе команды не играют слишком результативно, так что мы пока не ждем от них большого количества голов. 0