БАТЭ — «Динамо» Брест. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Кубка Белоруссии по футболу 24 мая 2020 года

В воскресенье, 24 мая, БАТЭ сыграет с брестским «Динамо» в финале Кубка Белоруссии. Встреча, которая пройдет на нейтральном поле в Минске, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на БАТЭ — «Динамо» Брест.

БАТЭ

БАТЭ — лидер чемпионата Белоруссии по футболу, который в стартовых десяти турах набрал 22 очка.

«Желто-синие» в национальном первенстве одержали пять побед подряд, а на минувших выходных в гостях обыграли как раз брестское «Динамо» (3:1).

Что касается Кубка Белоруссии, то в полуфинале БАТЭ не без проблем прошел «Славию», которой проиграл в гостях 0:1, но взял реванш дома со счетом 2:0.

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БАТЭ трижды выигрывал Кубок Белоруссии — в 2006, 2010 и 2015 годах.

«Динамо» Брест

Брестское «Динамо» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 13 очками.

«Сине-белые» в этом сезоне одержали четыре победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

В полуфинале Кубка Белоруссии «Динамо» с большим трудом прошло солигорский «Шахтер» — 2:0 и 2:4.

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Брестское «Динамо» тоже трижды завоевывало Кубок Белоруссии — в 2007, 2017 и 2018 годах.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество команде из Борисова: победа БАТЭ — 1.76, победа «Динамо» — 4.50, ничья — 3.80.

В последние годы «сине-белые» завоевали несколько трофеев, став достойным конкурентом для «желто-синих».

Впрочем, как показала их недавняя встреча, БАТЭ сейчас находится в лучшей форме, так что в теории должен забирать Кубок себе. Наш прогноз — победа коллектива из Борисова.

Также можно присмотреться к ставке «БАТЭ не проиграет и обе команды забьют» за 2.10. Команды умеют забивать, поэтому должны порадовать болельщиков очередной яркой игрой. 0