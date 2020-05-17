«ИФ Фуглафьердур» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 17 мая 2020 года

В воскресенье, 17 мая, во втором туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ИФ Фуглафьердур» на своей арене сыграет с «ХБ Торсхавн». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «ИФ Фуглафьердур» — «ХБ Торсхавн».

«ИФ Фуглафьердур»

Чемпионат Фарерских островов-2019 «ИФ Фуглафьердур» завершил на последней строке, набрав всего шесть очков. И только из-за того, что в первой лиге первые три места заняли дублирующие составы, они сохранили место в элите.

В 27 поединках прошедшего сезона «красно-белые» добыли всего лишь одну викторию, трижды закончили матчи мировыми исходами и 23 игры проиграли, разница мячей — 27:81.

Стартовый поединок этого первенства принес «ИФ Фуглафьердур» викторию, которую команда добыл в гостевой игре со «Скалой» (2:1). Дубль в этом матче оформил сербский легионер Стоянов.

Этой викторий ИФ перервал 20-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, где 18 встреч были проигрышными.

«ХБ Торсхавн»

Прошлогоднее первенство «ХБ Торсхавн» завершил лишь на четвертом месте, отстав от победителя аж на 15 зачетных пунктов. Но столичный коллектив взял Кубок, одолев в финале «Викингур» (3:1).

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Всего в 27 матчах первенства «красно-черные» добыли 15 викторий, шесть раз проиграли и столько же матчей свели вничью, разница забитых и пропущенных составила 62:28.

Самый титулованный клуб Фарер в 2020 году провел уже две официальные встречи. 3 марта он проиграл по пенальти в Суперкубке страны действующему чемпиону «КИ Клаксвик» (1:1, пен. 4:5).

Первая игра чемпионата принесла столичной команде минимальную домашнюю викторию над «ЭБ/Стреймур» (1:0). Единственный гол был забит в середине первого тайма.

В прошлом чемпионате «ХБ Торсхавн» трижды нанес поражение «ИФ Фуглафьердур»: 6:0 — дома и 2:0 и 5:1 — на выезде.

Прогноз и ставки

Зачастую поединки между этими коллективами проходят результативно. Наверняка и эта игра будет «верховой». Наши прогноз и ставка: ТБ 3,0. 0