«Минск» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 2 мая 2020 года

В субботу, 2 мая, «Минск» на своей арене в седьмом туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграет с «Торпедо-БелАЗ». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по Москве. Прогноз на «Минск» — «Торпедо-БелАЗ».

«Минск»

«Минск» по итогам шести туров находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея в своей копилке девять набранных баллов.

Стартовали в этом первенстве «горожане» с двух викторий, поочередно одолев на выезде «Белшину» (3:1) и в дерби «Динамо» (3:2). Последующие три встречи они проиграли.

В этот неудачный период «красно-белые» оказались слабее «Энергетика» (0:2) в гостях, БАТЭ (0:3) дома и «Руха» (0:1) в Бресте. В минувшем туре они смогли прервать серию поражений, переиграв в Мозыре местную «Славию» со счетом 3:1.

На своем поле у «Минска» в текущем чемпионате числится поражение от БАТЭ и победа над «Динамо» Минск. Разница мячей — 3:5.

«Торпедо-БелАЗ»

Перед стартом седьмого тура, «Торпедо» с 11 очками расположилось на третьей позиции в турнирной таблице, проигрывая лидеру первенства всего лишь два балла.

«Автозаводцы» также начали этот чемпионат с двух выигрышей, одолев на выезде «Шахтер» (1:0) и в родных стенах «Белшину» (1:0). В третьем туре состоялось пока единственное поражение в этом сезоне — от «Динамо» (0:2) в Минске.

После чего жодинцы на своей территории переиграли «Энергетик» (2:0), а затем две игры свели вничью. Сперва в Борисове разошлись миром с БАТЭ (0:0), а в прошлом туре не смогли забить «Руху» (0:0).

Вне родных стен «Торпедо» в текущем первенстве провело три игры: один выигрыш, одна ничья и поражение, разница забитых и пропущенных — 1:2.

В минувшем сезоне «Минск» дома обыграл «Торпедо» со счетом 2:0, а в Жодино команды сыграли 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Минска» — 2.90, победа «Торпедо» — 3.00, ничья — 3.10.

«Горожане» неплохо на своем поле играют с «автозаводцами», проиграв в первенстве им последний раз пять лет тому назад. Вполне возможно, что эта серия продлится. Наши прогноз и ставка: 1Х. 0