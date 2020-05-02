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    «Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: хозяева не проиграют?

    «Минск» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 2 мая 2020 года

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    Прогноз на «Минск» — «Торпедо-БелАЗ»
    «Минск»
    В субботу, 2 мая, «Минск» на своей арене в седьмом туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграет с «Торпедо-БелАЗ». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по Москве. Прогноз на «Минск» — «Торпедо-БелАЗ».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Мая 2020 года
    Минск
  • Минск
    •  Минск 14:00 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Минск»

    «Минск» по итогам шести туров находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея в своей копилке девять набранных баллов.

    Стартовали в этом первенстве «горожане» с двух викторий, поочередно одолев на выезде «Белшину» (3:1) и в дерби «Динамо» (3:2). Последующие три встречи они проиграли.

    В этот неудачный период «красно-белые» оказались слабее «Энергетика» (0:2) в гостях, БАТЭ (0:3) дома и «Руха» (0:1) в Бресте. В минувшем туре они смогли прервать серию поражений, переиграв в Мозыре местную «Славию» со счетом 3:1.

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    • На своем поле у «Минска» в текущем чемпионате числится поражение от БАТЭ и победа над «Динамо» Минск. Разница мячей — 3:5.

    «Торпедо-БелАЗ»

    Перед стартом седьмого тура, «Торпедо» с 11 очками расположилось на третьей позиции в турнирной таблице, проигрывая лидеру первенства всего лишь два балла.

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    «Автозаводцы» также начали этот чемпионат с двух выигрышей, одолев на выезде «Шахтер» (1:0) и в родных стенах «Белшину» (1:0). В третьем туре состоялось пока единственное поражение в этом сезоне — от «Динамо» (0:2) в Минске.

    После чего жодинцы на своей территории переиграли «Энергетик» (2:0), а затем две игры свели вничью. Сперва в Борисове разошлись миром с БАТЭ (0:0), а в прошлом туре не смогли забить «Руху» (0:0).

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    • Вне родных стен «Торпедо» в текущем первенстве провело три игры: один выигрыш, одна ничья и поражение, разница забитых и пропущенных — 1:2.

    В минувшем сезоне «Минск» дома обыграл «Торпедо» со счетом 2:0, а в Жодино команды сыграли 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Минска» — 2.90, победа «Торпедо» — 3.00, ничья — 3.10.

    «Горожане» неплохо на своем поле играют с «автозаводцами», проиграв в первенстве им последний раз пять лет тому назад. Вполне возможно, что эта серия продлится. Наши прогноз и ставка: 1Х. 0

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    «Минск» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 2 мая 2020 года. Прогноз на «Минск» — «Торпедо-БелАЗ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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