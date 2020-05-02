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    «Рух» — «Городея»: ожидаем пару голов

    «Рух» Брест — «Городея». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 2 мая 2020 года

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    Прогноз на «Рух» Брест — «Городея»
    Игрок «Руха»
    2 мая брестский «Рух» на своей территории примет «Городею» в седьмом туре чемпионата Белоруссии по футболу. Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Рух» Брест — «Городея».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.92
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Рух» Брест

    Абсолютный новичок элиты белорусского футбола после шести туров разместился на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке восемь баллов.

    Свою первую игру в вышке «Рух» выиграл, одолев в Минске местное «Динамо» со счетом 1:0. После этого было два поражение с аналогичным результатом — от «Энергетика» дома и БАТЭ в гостях.

    В последующих трех турах дебютант не проигрывал. В этот период он смог переиграть в родных стенах «Минск» (1:0), а также дважды сыграл вничью: на выезде со «Славией» и «Торпедо» (по 0:0).

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    • На своей территории в текущем первенстве «Рух» провел только две встречи, гда раз выиграл и раз проиграл, забил один гол и пропустил столько же.

    «Городея»

    «Городея» с девятью набранными пунктами находится на шестой строке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, но неудача может отбросить команду во вторую десятку.

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    «Желто-красные» неудачно начали нынешний чемпионат, проиграв на выезде «Витебску» (0:1) и солигорскому «Шахтеру» (0:2) в родных стенах, но затем им удалось выиграть три игры подряд

    Во всех этих матчах «сахарники» победили с одинаковым счетом 1:0. Вне родных стен были повержены «Белшина» и «Энергетик-БГУ», а также дома минское «Динамо». В прошлом туре они на своей арене уступили 0:2 БАТЭ.

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  • 29/04/2020

    • На выезде в текущем чемпионате «Городея» провела три встречи, в которых добилась двух викторий и раз проиграла, забила два гола, пропустила — один.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Руха» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Городеи» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.45.

    Все матчи с участием этих коллективов в этом розыгрыше заканчивались только на тотал «меньше». Не исключаем, что в данном поединке они все-таки смогут сыграть более результативно. Наши прогноз и ставка: ТБ 1,5. 0

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    «Рух» Брест — «Городея». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 2 мая 2020 года. Прогноз на «Рух» Брест — «Городея». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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