«Рух» Брест — «Городея». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 2 мая 2020 года

2 мая брестский «Рух» на своей территории примет «Городею» в седьмом туре чемпионата Белоруссии по футболу. Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Рух» Брест — «Городея».

«Рух» Брест

Абсолютный новичок элиты белорусского футбола после шести туров разместился на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке восемь баллов.

Свою первую игру в вышке «Рух» выиграл, одолев в Минске местное «Динамо» со счетом 1:0. После этого было два поражение с аналогичным результатом — от «Энергетика» дома и БАТЭ в гостях.

В последующих трех турах дебютант не проигрывал. В этот период он смог переиграть в родных стенах «Минск» (1:0), а также дважды сыграл вничью: на выезде со «Славией» и «Торпедо» (по 0:0).

На своей территории в текущем первенстве «Рух» провел только две встречи, гда раз выиграл и раз проиграл, забил один гол и пропустил столько же.

«Городея»

«Городея» с девятью набранными пунктами находится на шестой строке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, но неудача может отбросить команду во вторую десятку.

Все прогнозы на футбол

«Желто-красные» неудачно начали нынешний чемпионат, проиграв на выезде «Витебску» (0:1) и солигорскому «Шахтеру» (0:2) в родных стенах, но затем им удалось выиграть три игры подряд

Во всех этих матчах «сахарники» победили с одинаковым счетом 1:0. Вне родных стен были повержены «Белшина» и «Энергетик-БГУ», а также дома минское «Динамо». В прошлом туре они на своей арене уступили 0:2 БАТЭ.

На выезде в текущем чемпионате «Городея» провела три встречи, в которых добилась двух викторий и раз проиграла, забила два гола, пропустила — один.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Руха» предлагают — 2.05.

На викторию «Городеи» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.45.

Все матчи с участием этих коллективов в этом розыгрыше заканчивались только на тотал «меньше». Не исключаем, что в данном поединке они все-таки смогут сыграть более результативно. Наши прогноз и ставка: ТБ 1,5. 0