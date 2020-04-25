«Худжанд» — «Регар-ТадАЗ». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 25 апреля 2020 года

В субботу, 25 апреля, «Худжанд» на своем поле примет «Регар-ТадАЗ» в рамках четвертого тура чемпионата Таджикистана. Встреча, которая пройдет на стадионе «20-летия независимости», начнется в 14:30 по московскому времени. Прогноз на «Худжанд» — «Регар-ТадАЗ».

«Худжанд»

«Худжанд» по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Таджикистана, но всерьез на титул не претендовал, поскольку отстал от «Истиклола» сразу на 15 очков.

На старте нового сезона, «орлы» держатся в средине турнирной таблицы, имея на своем счету 4 набранных балла.

Сезон «Худжанд» начал с победы над «ЦСКА Памиром» (3:1), после чего проиграл «Хатлону» (2:3).

Все прогнозы на футбол

В третьем туре «орлы» разошлись миром с «Куктошем» (1:1).

«Регар-ТадАЗ»

«Регар-ТадАЗ» в прошлом сезоне стал третьим в чемпионате Таджикистана, отстав от «Худжанда» на шесть очков.

В этом сезоне обе команды идут ноздря в ноздрю, имея практически идентичные показатели.

Разница лишь в том, что в двух первых турах «металлурги» набрали всего один балл, когда сыграли вничью с «Куктошем» (0:0) и уступили «Файзканду» (2:3).

Зато в третьем туре «Регар-ТадАз» одержал крупную победу над «Истаравшаном» (4:1).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Худжанда» — 1.57, победа «Регар-ТадАЗа» — 5.30, ничья — 3.70.

Как уже было сказано, в целом команды имеют равные показатели по стартовым трем турам нынешнего сезона.

Однако важно заметить, что «металлургам» существенно помогла встреча с «Истаравшаном», который является явным аутсайдером первенства.

У «орлов» в соперниках были более опасные оппоненты, и они все равно сыграли достойно на их фоне, так что можно ожидать, что на своем поле они тоже проявят себя хорошо. Наш прогноз — «победа хозяев с форой -1» за 1.87.

Еще один вариант для ставки — «тотал голов больше 3» за 1.86. Очевидно, что большего количества голов ждем от «Худжанда», но не исключаем, что и гости смогут поразить чужие ворота. 0