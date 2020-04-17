«Шахтер» Солигорск — «Слуцк». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 17 апреля 2020 года

«Шахтер» Солигорск
Победитель Кубка Белоруссии 2019 постепенно начинает подниматься с низов. Хозяева набрали 5 очков и занимают 12 место.
Начав с поражения от «Торпедо-БелАЗа» (0:1), «Шахтер» выиграл и дважды сыграл вничью. Команда обыграла на выезде «Городею» со счетом 0:2. После этого было две нулевых подряд с «Неманом» и «Смолевичами».
8 апреля «горняки» встречались с брестским «Динамо» в Кубке Белоруссии и проиграли со счетом 2:0.
Для команды это уже третье поражение в сезоне. Вдобавок безвыигрышная серия «кротов» продолжается уже три поединка.
«Слуцк»
«Слуцк» сыграл в сезоне только четыре матча, но при этом команда показала неплохие результаты, выиграв два раза и добыв одну ничью. Лишь во втором тур коллектив потерпел поражение от «Динамо» из Бреста (0:1).
Помимо этого у гостей была ничья с «Витебском» (1:1). В позапрошлом туре «бело-синие» обыграли «Ислочь» со счетом 2:3. Еще стоит вспомнить победу над «Славией» с результатом 3:1.
«Слуцк» проиграл только один раз в 7 матчах чемпионата, учитывая концовку прошлого сезона. При этом команда одержала четыре победы.
«Слуцк» добрался уже до третьей позиции, имея в активе 7 очков. Также стоит отметить, что коллектив больше всех забивает. На его счету 7 голов.
Прогноз и ставки
«Шахтеру» явно будет непросто, учитывая текущую форму гостей. Однако «горняки» выиграли три последних очных матча — 0:5, 1:0 и 1:3.
1.44 букмекеры поставили на «Шахтер» и 7.60 они дают на победу «Слуцка». На ничью предлагается коэффициент 4.50.
«Шахтеру» нужны очки. Команда часто побеждала в последних очных встречах. При этом «Слуцк» сейчас немало забивает. Вполне вероятно, что соперники обменяются голами. Наши прогноз и ставка — обе забьют за 2.26. 0