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    Обменяются ли команды голами?

    «Шахтер» Солигорск — «Слуцк». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 17 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Слуцк»
    Игорь Иванович
    17 апреля на стадионе «Строитель» местный «Шахтер» примет «Слуцк» в рамках 5 тура Высшей лиги Белоруссии. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Слуцк».

    «Шахтер» Солигорск

    Победитель Кубка Белоруссии 2019 постепенно начинает подниматься с низов. Хозяева набрали 5 очков и занимают 12 место.

    Начав с поражения от «Торпедо-БелАЗа» (0:1), «Шахтер» выиграл и дважды сыграл вничью. Команда обыграла на выезде «Городею» со счетом 0:2. После этого было две нулевых подряд с «Неманом» и «Смолевичами».

    8 апреля «горняки» встречались с брестским «Динамо» в Кубке Белоруссии и проиграли со счетом 2:0.

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    Для команды это уже третье поражение в сезоне. Вдобавок безвыигрышная серия «кротов» продолжается уже три поединка.

    «Слуцк»

    «Слуцк» сыграл в сезоне только четыре матча, но при этом команда показала неплохие результаты, выиграв два раза и добыв одну ничью. Лишь во втором тур коллектив потерпел поражение от «Динамо» из Бреста (0:1).

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    • Помимо этого у гостей была ничья с «Витебском» (1:1). В позапрошлом туре «бело-синие» обыграли «Ислочь» со счетом 2:3. Еще стоит вспомнить победу над «Славией» с результатом 3:1.

    «Слуцк» проиграл только один раз в 7 матчах чемпионата, учитывая концовку прошлого сезона. При этом команда одержала четыре победы.

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    • «Слуцк» добрался уже до третьей позиции, имея в активе 7 очков. Также стоит отметить, что коллектив больше всех забивает. На его счету 7 голов.

    Прогноз и ставки

    «Шахтеру» явно будет непросто, учитывая текущую форму гостей. Однако «горняки» выиграли три последних очных матча — 0:5, 1:0 и 1:3.

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    1.44 букмекеры поставили на «Шахтер» и 7.60 они дают на победу «Слуцка». На ничью предлагается коэффициент 4.50.

    «Шахтеру» нужны очки. Команда часто побеждала в последних очных встречах. При этом «Слуцк» сейчас немало забивает. Вполне вероятно, что соперники обменяются голами. Наши прогноз и ставка — обе забьют за 2.26. 0

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    «Шахтер» Солигорск — «Слуцк». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 17 апреля 2020 года. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Слуцк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.26
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