КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Закрытый проход в музей «Барселоны» у «Камп Ноу»Спорт vs коронавирус. Хроника 19 марта Мохаммед СалахОт Салаха до Месси. Главные активы топ-10 самых ценных клубов Европы Объявление о закрытии на «Альянц-Арене» в МюнхенеСпорт vs коронавирус. Хроника 18 марта
  • 07:38
    • Ведущие лиги Европы потеряют около 4 млрд евро из-за коронавируса
  • 23:05
    • ATP и WTA отменили все профессиональные турниры
  • 01:07
    • Япония получит Олимпийский огонь без гостей, зрителей и журналистов
  • 01:01
    • Прядкин: Решение одно — чемпионат надо доиграть
  • 21:23
    • Де Брюйне — игрок сезона в АПЛ
  • 17:51
    • СМИ: РПЛ могут приостановить до середины мая
  • 17:16
    • Три английских клуба интересуются нападающим ЦСКА
    Все новости спорта

    «Фенербахче» воспользуется слабостью обороны «Кайсериспора»

    «Фенербахче» — «Кайсериспор». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч турецкой Суперлиги 20 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз на «Фенербахче» — «Кайсериспор»
    Толга Джигерджи
    В 27 туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» примет у себя дома «Кайсериспор». 20 марта команды сыграют на стадионе «Улкер» в Стамбуле. Начало в 20:00 по мск. Прогноз на «Фенербахче» — «Кайсериспор».

    «Фенербахче»

    Команда на 7 месте в турнирной таблице с 40 очками. С победами у хозяев пока не очень клеится. В чемпионате «Фенербахче» не побеждает на протяжении 5 матчей. Помимо этого клуб проиграл в Кубке страны «Трабзонспору» (2:1), поэтому серия составляет 6 поединков.

    В прошлом туре Суперлиги «желтые канарейки» проиграли «Коньяспору» со счетом 1:0. Ранее была ничья с «Денизлиспором» (2:2). Перед поражением в Кубке команда расписала мир с «Антальяспором» (2:2).

    Отметим, что дома в чемпионате «Фенербахче» дважды сыграл вничью и проиграл, поэтому пока у команды 3-матчевая безвыигрышная серия в родных стенах.

    В нынешнем сезоне коллектив провел 26 матчей в чемпионате, выиграв 11 раз и проиграв восемь.

    «Кайсериспор»

    Гости на 18 месте. У них 22 очка и даже в случае победы у них вряд ли получится подняться выше 17 строчки. Они останутся в зоне вылета.

  • Трансферный дайджест. 10-16 марта
  • Останется ли вице-чемпион мира в Бундеслиге, усилится ли «Бавария» бразильским защитником, переберется ли голкипер «Милана» в Париж и другие трансферные новости последних дней
  • 16/03/2020

    • «Кайсериспор» является рекордсменом по количеству пропущенных голов. На счету команды 62 мяча в 25 матчах. Кроме того, клуб потерпел 14 поражений в турнире, что является вторым по счету худшим результатом.

    Тем не менее в последних пяти играх коллектив проиграл только один матч — клубу «Касымпаша» со счетом 5:1. Перед и после было две победы над «Гезтепе» 1:0 и «Йени Малатьяспором» 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    А вот на выезде команда проиграла 4 из 5 поединков, причем во всех случаях с неудачами она пропускала не менее четырех голов. Всего на выезде «Кайсериспор» пропустил 42 гола.

    Прогноз и ставка

    «Фенербахче» хоть и не блещет в результатах, но все же команда имеет приемлемые результаты, чего не скажешь про аутсайдера Суперлиги, который ну очень много пропускает.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    1.30 и 8.60 букмекеры поставили на исходы с победами команд. На ничью они предлагают коэффициент 5.90.

    Считаем, что «Фенербахче» сможет отличиться несколькими голами. Гости много пропустили в прошлых играх на выезде. Так наши прогноз и ставка на игру: «П1 и ТБ 2.5» за 1.67. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.61
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Шахтер — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Смолевичи
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Рух Брест
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ислочь — Неман
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сивасспор — Денизлиспор
  • Футбол
  • Послезавтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фернандиньо
  • Невоспетые герои чемпионских команд АПЛ
    • 18:20 17/03/2020     «Ювентус» победил «Интер» перед остановкой сезона
  • Серия А показала пример во время коронавируса
    • 03:32 16/03/2020     «Сочи» — «Краснодар»
  • Кокорин и компания убрали конкурента «Зенита»
    • 20:26 15/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Фенербахче» — «Кайсериспор». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч турецкой Суперлиги 20 марта 2020 года. Прогноз на «Фенербахче» — «Кайсериспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
    Тоже интересно
    Роберто Фирмино Футбол Путь Роберто Фирмино: от скромного бродяги до звезды «Энфилда»В Бразилии недооценивают форварда «Ливерпуля», но в своем родном городе он — герой Вчера в 14:200
  • 07:54
    • Прядкин: Возможно расширение трансферного окна
  • 07:03
    • КОНМЕБОЛ объявила о приостановке Кубка Либертадорес
  • 08:59
    • Казахстанский клуб отказался платить футболистам зарплату из-за коронавируса
    «Лацио» Индзаги — главный неудачник остановки сезона Серии А Футбол Серия А: Главные счастливчики и неудачники коронавирусаКому на руку остановка сезона, а кому — нет? Вчера в 07:030
  • Экспресс дня

  • Сможет ли БАТЭ одержать третью подряд победу в новом сезоне?
  • 2.61
    •
  • 08:43
    • Тил восстановится от мышечной травмы к началу апреля
  • 08:28
    • Английская федерация футбола выделила финансовую помощь клубам
  • 08:08
    • Буффон: Два года назад я мог завершить карьеру
    Евро-2020 Футбол Евро-2021. УЕФА перенес чемпионат Европы-2020 на годВсе подробности переноса чемпионата Европы по футболу из-за пандемии коронавируса 17/03/2020 в 22:190
  • 07:20
    • «Арсенал» намерен продлить контракт с Гендузи
  • 00:42
    • «Кальяри» возобновит тренировки 23 марта
  • 22:40
    • В Италии и Испании хотят отсрочить завершение турниров
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие