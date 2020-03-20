«Фенербахче» — «Кайсериспор». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч турецкой Суперлиги 20 марта 2020 года

В 27 туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» примет у себя дома «Кайсериспор». 20 марта команды сыграют на стадионе «Улкер» в Стамбуле. Начало в 20:00 по мск. Прогноз на «Фенербахче» — «Кайсериспор».

«Фенербахче»

Команда на 7 месте в турнирной таблице с 40 очками. С победами у хозяев пока не очень клеится. В чемпионате «Фенербахче» не побеждает на протяжении 5 матчей. Помимо этого клуб проиграл в Кубке страны «Трабзонспору» (2:1), поэтому серия составляет 6 поединков.

В прошлом туре Суперлиги «желтые канарейки» проиграли «Коньяспору» со счетом 1:0. Ранее была ничья с «Денизлиспором» (2:2). Перед поражением в Кубке команда расписала мир с «Антальяспором» (2:2).

Отметим, что дома в чемпионате «Фенербахче» дважды сыграл вничью и проиграл, поэтому пока у команды 3-матчевая безвыигрышная серия в родных стенах.

В нынешнем сезоне коллектив провел 26 матчей в чемпионате, выиграв 11 раз и проиграв восемь.

«Кайсериспор»

Гости на 18 месте. У них 22 очка и даже в случае победы у них вряд ли получится подняться выше 17 строчки. Они останутся в зоне вылета.

«Кайсериспор» является рекордсменом по количеству пропущенных голов. На счету команды 62 мяча в 25 матчах. Кроме того, клуб потерпел 14 поражений в турнире, что является вторым по счету худшим результатом.

Тем не менее в последних пяти играх коллектив проиграл только один матч — клубу «Касымпаша» со счетом 5:1. Перед и после было две победы над «Гезтепе» 1:0 и «Йени Малатьяспором» 2:1.

Все прогнозы на футбол

А вот на выезде команда проиграла 4 из 5 поединков, причем во всех случаях с неудачами она пропускала не менее четырех голов. Всего на выезде «Кайсериспор» пропустил 42 гола.

Прогноз и ставка

«Фенербахче» хоть и не блещет в результатах, но все же команда имеет приемлемые результаты, чего не скажешь про аутсайдера Суперлиги, который ну очень много пропускает.

1.30 и 8.60 букмекеры поставили на исходы с победами команд. На ничью они предлагают коэффициент 5.90.

Считаем, что «Фенербахче» сможет отличиться несколькими голами. Гости много пропустили в прошлых играх на выезде. Так наши прогноз и ставка на игру: «П1 и ТБ 2.5» за 1.67. 0