ПСЖ — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч футбольной ЛЧ 11 марта 2020 года

В ответном поединке 1/8 Лиги чемпионов ПСЖ примет дома «Боруссию» Д. Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс». Старт поединка в 23:00 мск. Результат первой встречи 2:1 в пользу «дортмундцев». Прогноз на ПСЖ — «Боруссия» Д.

ПСЖ

«Парижане» выиграли три последних матча и забивали не менее четырех мячей во всех трех случаях. ПСЖ выиграл у «Бордо» со счетом 4:3. Тажке была разгромная победа над «Дижоном» (4:0). 4 марта команда разбила «Лион» со счетом 1:5 в Кубке Франции.

Отметим, что последнее домашнее поражение «столичные» терпели 25 сентября. После почти все время выигрывала на своем поле, сыграв лишь один раз вничью.

ПСЖ выиграл три домашних матча в Лиге чемпионов подряд, причем «всухую».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Отметим, что из-за перебора желтых карточек не сыграют Верратти и Менье. Травмирован Эррера. Есть проблемы у Тьяго Силвы. Также Мбаппе пропустил тренировку команды из-за болей в горле.

«Боруссия» Д

Дортмундская «Боруссия» тоже набрала обороты. Команда Люсьена Фавра обыграл 5 матчей подряд, пропустив всего три мяча.

В прошлом матче гости обыграли «Боруссию» М 1:2. Также была победа над «Фрайбургом» (1:0) и «Вердером» (0:2). Перед победой над ПСЖ «шмели» разгромили «Айнтрахт» 4:0.

«Боруссия» проиграла в двух гостевых матчах Лиги чемпионов подряд, пропуская не менее двух мячей в каждом случае.

Томас Делэйни и Марко Ройс не помогут своей команде по причине проблем со здоровьем.

Прогноз и ставки

Коэффициент на победу хозяев составляет 1.75, тогда как вероятность успеха гостей оценивают коэффом 4.30. На ничью дают 4.30.

Прошлая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Боруссия». В первом тайме команды присматривались друг к другу, а во втором уже пошли голы.

«Парижанам» нужно забить хотя бы один гол, чтобы появились шансы на выход в четвертьфинал, но вряд ли гости останутся без забитых мячей. Наши прогноз и ставка — ничья хотя бы в одном тайме за 1.76. 0