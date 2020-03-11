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    Как пройдет матч в Париже?

    ПСЖ — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч футбольной ЛЧ 11 марта 2020 года

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    Прогноз на ПСЖ — «Боруссия» Д
    Килиан Мбаппе
    В ответном поединке 1/8 Лиги чемпионов ПСЖ примет дома «Боруссию» Д. Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс». Старт поединка в 23:00 мск. Результат первой встречи 2:1 в пользу «дортмундцев». Прогноз на ПСЖ — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 11 Марта 2020 года
    ПСЖ
    • ПСЖ 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
    •

    ПСЖ

    «Парижане» выиграли три последних матча и забивали не менее четырех мячей во всех трех случаях. ПСЖ выиграл у «Бордо» со счетом 4:3. Тажке была разгромная победа над «Дижоном» (4:0). 4 марта команда разбила «Лион» со счетом 1:5 в Кубке Франции.

    Отметим, что последнее домашнее поражение «столичные» терпели 25 сентября. После почти все время выигрывала на своем поле, сыграв лишь один раз вничью.

    ПСЖ выиграл три домашних матча в Лиге чемпионов подряд, причем «всухую».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Отметим, что из-за перебора желтых карточек не сыграют Верратти и Менье. Травмирован Эррера. Есть проблемы у Тьяго Силвы. Также Мбаппе пропустил тренировку команды из-за болей в горле.

    «Боруссия» Д

    Дортмундская «Боруссия» тоже набрала обороты. Команда Люсьена Фавра обыграл 5 матчей подряд, пропустив всего три мяча.

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  • Вчера

    • В прошлом матче гости обыграли «Боруссию» М 1:2. Также была победа над «Фрайбургом» (1:0) и «Вердером» (0:2). Перед победой над ПСЖ «шмели» разгромили «Айнтрахт» 4:0.

    «Боруссия» проиграла в двух гостевых матчах Лиги чемпионов подряд, пропуская не менее двух мячей в каждом случае.

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    Прогноз и ставки

    Коэффициент на победу хозяев составляет 1.75, тогда как вероятность успеха гостей оценивают коэффом 4.30. На ничью дают 4.30.

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    Прошлая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Боруссия». В первом тайме команды присматривались друг к другу, а во втором уже пошли голы.

    «Парижанам» нужно забить хотя бы один гол, чтобы появились шансы на выход в четвертьфинал, но вряд ли гости останутся без забитых мячей. Наши прогноз и ставка — ничья хотя бы в одном тайме за 1.76. 0

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    ПСЖ — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч футбольной ЛЧ 11 марта 2020 года. Прогноз на ПСЖ — «Боруссия» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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