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    Сможет ли «Шахтер» сыграть результативно?

    «Колос» — «Шахтер» Донецк. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Украины 8 марта 2020 года

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    Прогноз на «Колос» — «Шахтер» Донецк
    Жуниор Мораес
    В рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги «Колос» будет принимать «Шахтер». Матч пройдет на «Оболонь Арене» в Киеве. Начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Колос» — «Шахтер» Донецк.

    «Колос»

    «Колос» перед заключительным туром первого этапа чемпионата Украины входит в топ-шестерку и надеется сохранить свою позицию в ней.

    У команды из Ковалевки в активе 26 очков, она занимает шестое место. Своего ближайшего преследователя и единственного на данный момент конкурента в борьбе за топ-6 «Мариуполь» «Колос» опережает на 1 очко.

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    «Колос» начал весеннюю часть сезона с двух подряд побед в УПЛ — со счетом 2:1 были обыграны «Александрия» и «Карпаты». А в предыдущем туре клуб из Ковалевки встречался с киевским «Динамо» и потерпел поражение со счетом 0:2.

    В домашних матчах в текущем розыгрыше УПЛ у «Колоса» 5 побед, 1 ничья и 4 поражения.

    «Шахтер»

    «Шахтер» в весенней части сезона провел уже пять матчей. «Горняки» прошли «Бенфику» в Лиге Европы (2:1 и 3:3), а также одержали две победы при одном поражении в УПЛ.

    В чемпионате «Шахтер» сперва обыграл «Десну» (1:0), затем сенсационно уступил «Ворскле» (0:1), после чего разгромил «Днепр-1» (4:1). Интересно, что поражение от «Ворсклы» стало для донецкого клуба первым не только в текущем розыгрыше УПЛ, но и за полтора года.

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    В таблице УПЛ «Шахтер» уверенно лидирует. У «горняков» в активе 56 очков, они на 13 очков опережают «Зарю» и на 14 — «Динамо».

    В текущем чемпионате «Шахтер» лишь трижды терял очки. Две потери пришлись на выездные матчи. У «горняков» в гостях 8 побед, 1 ничья и 1 поражение.

    Важным моментом является то, что «Шахтер» будет играть против «Колоса» перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга». Не исключено, что некоторые лидеры «горняков» получат возможность отдохнуть.

    Прогноз

    На победу «Колоса» букмекеры дают коэффициент 9,50, на ничью — 6,10, а на победу «Шахтера» — 1,28.

    В матче первого круга «Шахтер» сумел разгромить «Колос» со счетом 6:0.

    Прогноз на матч — «Шахтер» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,82. 0

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