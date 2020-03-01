«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч АПЛ 1 марта 2020 года

В 28 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 1 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон».

«Тоттенхэм»

За 27 поединков английского первенства лондонская команда смогла заработать 40 очков, что позволяет ей сейчас занимать шестое место в турнирной таблице.

25 января «Тоттенхэм» встретился с «Саутгемптоном» в рамках 1/16 финала Кубка страны. Однако, в поединке на «Сент-Мэри» победителя соперники не выявили (1:1).

После ничейного результата в Кубке подопечные Жозе Моуринью провели неплохую серию из нескольких побед. В АПЛ «шпоры» взяли верх над МЮ (2:0), а через три дня они выбили «святых» из Кубка Англии (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

16 февраля «Тоттенхэм» переиграл «Астон Виллу» в чемпионате (2:3). В 1/8 финала Лиги чемпионов «лилейно-белые» дома уступили «РБ Лейпцигу» (0:1). Поражением для «шпор» завершилась и встреча с «Челси» (1:2).

«Вулверхэмптон»

Команда, которая находится в городе Вулвергемптон, в турнирной таблице чемпионата занимает восьмую позицию с 39 очками в активе.

15 января «Вулверхэмптон» вылетел из Кубка страны, потерпев поражение от «Манчестера Юнайтед» (0:1), после чего подопечные Нуну Эшпириту Санту заработали пять баллов в четырех играх АПЛ.

В рамках Премьер-лиги «волки» одержали верх над «Саутгемптоном» (3:2), а чуть позже они оказались слабее «Ливерпуля» (1:2). Затем «бродяги» разошлись миром с МЮ (0:0) и «Лестером» (0:0).

20 февраля «Вулверхэмптон» в первом плей-офф матче ЛЕ разнес дома «Эспаньол» (4:0). В чемпионате он легко разобрался с «Норвичем» (3:0). В ответной встрече на евроарене «волки» уступили со счетом 2:3, но прошли дальше.

Прогноз и ставки

На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3,19, а на победу «Вулверхэмптона» — 3,20.

Помимо еврокубковых баталий, оба клуба сражаются за место в зоне Лиги чемпионов. Поэтому в очном поединке команды захотят завоевать три очка. Наш прогноз и ставка на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,69. 0